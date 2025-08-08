"Медведь может послать": Лукашенко разозлил новым перлом в адрес Трампа и Зеленского (видео)

Говорил и об участии Беларуси в войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в новом интервью отметился довольно дерзкими заявлениями. По его словам, глава России Владимир Путин вполне "может послать" главу Белого дома Дональда Трампа.

Об этом Лукашенко заявил в интервью американскому журналу Time. Он также подчеркнул, что Россия не просила Беларусь о прямой помощи в войне против Украины "из-за опасений вторжения НАТО".

Скандальные заявления Лукашенко:

Володя Зеленский, ну если рядом с тобой такой медведь, спящий, как Россия, то зачем ты его будишь?

Трамп должен понимать, что Путин может послать его н***й. Он этого не делал, но может.

Также он подчеркнул, что если бы Беларусь втянулась в боевые действия, то это имело бы совсем другие политические и военные последствия. По его словам, это могло стать поводом для введения в Украину натовских войск.

В сети украинцев рассмешило и возмутило заявление Лукашенко о Трампе, ведь это не только не уважение к президенту США, но и достаточно прозрачное подлизывание к Путину. Многие подчеркнули, что лидер Беларуси "переел картошки и говорит чушь".

Не обошли стороной в комментариях и то, что Трамп приказал разместить атомное оружие "в определенных районах" после грубого заявления экс-президента России Дмитрия Медведева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заявление Лукашенко на встрече с Путиным возмутило украинцев. Тогда оба лидера встречались на Валааме, который уже прозвали "домом зла" российского лидера.