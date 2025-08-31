Вместе 32 года и воспитывают четверых детей: что известно о браке Рании и Абдаллы бин Аль-Хусейна

Супруги состоят в браке более 32 лет

Сегодня, 31 августа, отмечает 55-й день рождения королева-консорт Иордании Рания. Обручившись с королем Иордании Абдаллой бин Аль-Хусейном, она сосредоточилась на благотворительности, работе в сфере образования, здоровья и защиты прав женщин.

В 2011 году журнал Harpers and Queen назвал Ранию самой красивой первой леди мира. Она всегда одевает стильные луки и вкладывает в свою внешность, чтобы выглядеть молодой и красивой. "Телеграф" расскажет, как познакомились Рания и король Иордании Абдалла бин Аль-Хусейн, когда поженились и что известно об их браке.

История любви Рании и Абдаллы бин Аль-Хусейна

22-летняя Рания и 30-летний Абдалла II бин Аль-Хусейн, который был тогда принцем Иордании, познакомились в 1992 году. Это произошло на деловом обеде, который устроила сестра принца — Айша. Абдалла II рассказывал, что Рания сразу поразила его элегантностью и стройностью.

Рания в 90-х, фото Getty Images

Девушка не сразу влюбилась в принца. Она согласилась пойти на ужин с Абдаллой после долгих ухаживаний. Вскоре пара начала отношения и познакомилась с родителями друг друга. Через полгода после знакомства Аль-Хусейн сделал предложение Рании. Это произошло на горе в столице Иордании – Аммане.

Рания поразила принца Абдаллу своей красотой, фото Getty Images

"Я отвез Ранию в одно из самых дорогих моему сердцу мест, которое является горой на окраине Аммана: Таль аль-Румман. Когда мы вышли из машины, я сказал ей: серьезный поворот, и мне кажется, что наш брак — хорошая идея. Она улыбнулась и промолчала. Относительно меня, я воспринял это официальное молчание как согласие. Я сказал отцу, и через две недели у нас был официальный визит к ее родителям", — рассказывал Абдалла.

Свадьба Рании и Абдаллы, фото Getty Images

В 1993 году Рания и Абдалла бин Аль-Хусейн сыграли свадьбу. Она произошла во дворце Захран в столице Иордании – Аммане. Платье для Рании создал британский дизайнер Брюс Олдфилд. Также она надела на голову фату, а не хиджаб. В то время как Абдалла выбрал на торжественное событие военную форму. Во время свадьбы супруги фотографировались с отцом жениха, тогдашним королем Иордании и его женой. Также Рания и Абдалла катались на белом автомобиле, здороваясь с местными.

Рания и Абдалла сыграли громкую свадьбу, фото Getty Images

Абдалла не рассчитывал на королевский престол, поскольку отец, Хусейн ибн Талал, говорил, что его преемником станет младший сын. Впрочем, в 1999 году, перед своей смертью Хусейн решил передать королевские полномочия именно Абдалле. С тех пор Аль-Хусейн является действующим королем Иордании, а Рания – королевой-консорт.

Королевские супруги Абдаллы и Рании, фото Getty Images

Король и королева-консорт Иордании, фото Getty Images

Пройдя коронацию, Абдалла и Рания поселились в официальной резиденции – дворце Рагадан. Она принадлежит к комплексу Аль-Макар, предусматривающему несколько дворцов, в которых работают король, его жена и помощники.

Официальная королевская резиденция Радаган в Иордании, фото из сети

Так Абдалла исполняет королевские обязанности, а Рания занимается благотворительностью, защищает права женщин, выступает против насилия, создает проекты в области образования и здоровья. Также супруги воспитывают четырех детей: принцев Хусейна и Хашима, а также принцесс Иман и Сальму.

Рания занимается благотворительностью, фото Getty Images

Принцесса Иман, которая вышла замуж, фото Getty Images

Принц Хусейн с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, фото Getty Images

Принц Гашем, принцесса Сальма, принц Хусейн и королева-консорт Рания, фото Getty Images

