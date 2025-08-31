Вместе 32 года и воспитывают четверых детей: что известно о браке Рании и Абдаллы бин Аль-Хусейна
Супруги состоят в браке более 32 лет
Сегодня, 31 августа, отмечает 55-й день рождения королева-консорт Иордании Рания. Обручившись с королем Иордании Абдаллой бин Аль-Хусейном, она сосредоточилась на благотворительности, работе в сфере образования, здоровья и защиты прав женщин.
В 2011 году журнал Harpers and Queen назвал Ранию самой красивой первой леди мира. Она всегда одевает стильные луки и вкладывает в свою внешность, чтобы выглядеть молодой и красивой. "Телеграф" расскажет, как познакомились Рания и король Иордании Абдалла бин Аль-Хусейн, когда поженились и что известно об их браке.
История любви Рании и Абдаллы бин Аль-Хусейна
22-летняя Рания и 30-летний Абдалла II бин Аль-Хусейн, который был тогда принцем Иордании, познакомились в 1992 году. Это произошло на деловом обеде, который устроила сестра принца — Айша. Абдалла II рассказывал, что Рания сразу поразила его элегантностью и стройностью.
Девушка не сразу влюбилась в принца. Она согласилась пойти на ужин с Абдаллой после долгих ухаживаний. Вскоре пара начала отношения и познакомилась с родителями друг друга. Через полгода после знакомства Аль-Хусейн сделал предложение Рании. Это произошло на горе в столице Иордании – Аммане.
"Я отвез Ранию в одно из самых дорогих моему сердцу мест, которое является горой на окраине Аммана: Таль аль-Румман. Когда мы вышли из машины, я сказал ей: серьезный поворот, и мне кажется, что наш брак — хорошая идея. Она улыбнулась и промолчала. Относительно меня, я воспринял это официальное молчание как согласие. Я сказал отцу, и через две недели у нас был официальный визит к ее родителям", — рассказывал Абдалла.
В 1993 году Рания и Абдалла бин Аль-Хусейн сыграли свадьбу. Она произошла во дворце Захран в столице Иордании – Аммане. Платье для Рании создал британский дизайнер Брюс Олдфилд. Также она надела на голову фату, а не хиджаб. В то время как Абдалла выбрал на торжественное событие военную форму. Во время свадьбы супруги фотографировались с отцом жениха, тогдашним королем Иордании и его женой. Также Рания и Абдалла катались на белом автомобиле, здороваясь с местными.
Абдалла не рассчитывал на королевский престол, поскольку отец, Хусейн ибн Талал, говорил, что его преемником станет младший сын. Впрочем, в 1999 году, перед своей смертью Хусейн решил передать королевские полномочия именно Абдалле. С тех пор Аль-Хусейн является действующим королем Иордании, а Рания – королевой-консорт.
Пройдя коронацию, Абдалла и Рания поселились в официальной резиденции – дворце Рагадан. Она принадлежит к комплексу Аль-Макар, предусматривающему несколько дворцов, в которых работают король, его жена и помощники.
Так Абдалла исполняет королевские обязанности, а Рания занимается благотворительностью, защищает права женщин, выступает против насилия, создает проекты в области образования и здоровья. Также супруги воспитывают четырех детей: принцев Хусейна и Хашима, а также принцесс Иман и Сальму.
