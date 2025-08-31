Разом 32 роки і мають четверо дітей: що відомо про шлюб Ранії та Абдалли бін Аль-Хусейна

Подружжя перебуває у шлюбі понад 32 роки

Сьогодні, 31 серпня, відзначає 55-й день народження королева-консорт Йорданії Ранія. Побравшись із королем Йорданії Абдаллою бін Аль-Хусейном, вона зосередилась на благодійності, роботі в сфері освіти, здоров'я і захисту прав жінок.

У 2011 році журнал Harpers and Queen назвав Ранію найкрасивішою першою леді світу. Вона завжди одягає стильні луки та вкладає у свою зовнішність, аби мати молодий і красивий вигляд. "Телеграф" розповість як познайомилися Ранія та король Йорданії Абдалла бін Аль-Хусейн, коли одружилися та що відомо про їх шлюб.

Історія кохання Ранії та Абдалли бін Аль-Хусейна

22-річна Ранія та 30-річний Абдалла ІІ бін Аль-Хусейн, який тоді був принцом Йорданії, познайомилися у 1992 році. Це сталося на діловому обіді, який влаштувала сестра принца — Айша. Абдалла ІІ розповідав, що Ранія одразу вразила його елегантністю та статністю.

Ранія у 90-х, фото Getty Images

Натомість дівчина не одразу закохалась у принца. Вона погодилась піти на вечерю з Абдаллою після тривалих залицянь. Невдовзі пара почала стосунки та познайомилась з батьками одне одного. Через пів року після знайомства Аль-Хусейн освідчився Ранії. Це відбулося на горі у столиці Йорданії — Аммані.

Ранія вразила принца Абдаллу своєю красою, фото Getty Images

"Я відвіз Ранію в одне з найдорожчих моєму серцю місць яке є горою на околиці Аммана: Таль аль-Румман. Коли ми вийшли з машини, я сказав їй: серйозний поворот, і мені здається, що наш шлюб — хороша ідея. Вона усміхнулася і промовчала. Щодо мене, я сприйняв це мовчання як згоду. Я сказав батькові, і через два тижні у нас був офіційний візит до її батьків", — розповідав Абдалла.

Весілля Ранії та Абдалли, фото Getty Images

У 1993 році Ранія та Абдалла бін Аль-Хусейн зіграли весілля. Воно відбулося в палаці Захран у столиці Йорданії — Аммані. Сукню для Ранії створив британський дизайнер Брюс Олдфілд. Також вона одягнула на голову фату, а не хіджаб. Тоді як Абдалла обрав на урочисту подію військову форму. Під час весілля подружжя фотографувалося з батьком нареченого, тодішнім королем Йорданії та його дружиною. Також Ранія та Абдалла каталися на білій автівці, вітаючись із місцевими.

Ранія та Абдалла зіграли гучне весілля, фото Getty Images

Абдалла не розраховував на королівський престол, оскільки батько, Хусейн ібн Талал, говорив, що його наступником стане молодший син. Утім, у 1999 році, перед своєю смертю, Хусейн вирішив передати королівські повноваження саме Абдаллі. З того часу Аль-Хусейн є чинним королем Йорданії, а Ранія — королевою-консорт.

Королівське подружжя Абдалли та Ранії, фото Getty Images

Король і королева-консорт Йорданії, фото Getty Images

Пройшовши коронацію, Абдалла та Ранія оселилися в офіційній резиденції — палаці Рагадан. Вона належить до комплексу Аль-Макар, який передбачає кілька палаців, в яких працюють король, його дружина та помічники.

Офіційна королівська резиденція Радаган у Йорданії, фото з мережі

Так Абдалла виконує королівські обов'язки, а Ранія займається благодійністю, захищає права жінок, виступає проти насильства, створює проєкти у сфері освіти і здоров'я. Також подружжя виховує чотирьох дітей: принців Хусейна і Хашима, а також принцес Іман і Сальму.

Ранія займається благодійністю, фото Getty Images

Принцеса Іман, яка вийшла заміж, фото Getty Images

Принц Хусейн з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, фото Getty Images

Принц Гашем, принцеса Сальма, принц Хусейн і королева-консорт Ранія, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, якими у день весілля були Бріжит і Еммануель Макрон. У них є велика різниця у віці.