Аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ оценил последствия для мира от сближения Индии и Китая

В общем, пока мой прогноз по Индии оправдался. С суверенистскими политическими элитами давление в виде пошлин не проходит, здесь нужно действовать не кнутом, а пряником.

Применять стимулы, а не запреты. Запускать девелоперские проекты, а не вводить запретительные пошлины. Вот только способны ли США на глобальные девелоперские проекты в 21 веке в других странах. Большой вопрос.

Индийские государственные НПЗ возобновили закупки российской нефти. Но это не самое страшное.

Намного опаснее, если Индия качнется в сторону Китая и РФ.

Моди едет на саммит ШОС. А ШОС — это евразийский синоцентричный проект. Там же будет и Путин.

Очень опасное сближение Пекина, Москвы и Дели. Если возникнет геополитический баланс между Индией, Китаем и РФ — это предрешит историческую судьбу Евразии.

И это будет геополитической катастрофой для США в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем временем, Моди подготовил "ответ Чемберлену", зачеркнуто, Трампу. Моди представил свой экономический план реакции на кризис. Моди действует в рамках реформирования внутренней экономики так, как действовал бы я.

Речь о стимулировании внутреннего платежеспособного спроса с помощью снижения индийского аналога налога на добавочную стоимость — налога GST на товары и услуги.

Планируется две ставки налога: 5% и 18%.

Компенсаторы будут искать там, где их и нужно находить и там, где их ищу я в своих статьях — в сфере бизнесов с высоким уровнем рентабельности. Это алкоголь, игорный бизнес, финансовый сектор. Например, повышение НДС на продажи лакшери товаров и элитных авто.

Это только у нас действует одинаковый НДС на хлеб, коммунальные услуги и сумочки за сотни тысяч гривен. Или авто ценою в сотни тысяч долларов.

В системе, которая стремится к хотя бы подобию справедливости, за лакшери товары платят повышенный НДС. Кроме снижения НДС, Моди рассматривает возможность снижения подоходного налога. Также, крайне своевременное решение.

В любой непонятной кризисной ситуации — снижай налоги на труд. Сократишь рост безработицы и расходы государства на безработных.

Принцип моди-экономики достаточно прост: покупай индийское.

Как когда-то Рейган сказал: покупай американское. Была еще одна фраза отца "рейганомики": "каждый доллар должен найти американский товар".

На рынке с 1,5 млрд потребителей такие инструменты работают даже сильнее, чем в других странах. Удивительно, но на фоне пошлин в 50% на индийские товары, фондовый рынок Индии растет, рейтинговое агентство S&P впервые за 18 лет повысило суверенный рейтинг страны.

Налоговый план Моди принесет на внутренний рынок 2,4 трлн рупий и ускорит темп роста ВВП на 0,7 п.п.

Кстати, Индия в последние годы растет с крейсерской скоростью в 5-8% в год.

Допустит ли США стратегическую ошибку, толкнув Индию в сторону Китая и РФ, увидим в ближайшее время.

Кстати, Индия не всегда конфликтовала с Китаем. Во времена Неру и Мао союз двух стран рассматривался в рамках концепции "двух вершин" в Евразии, стоящих рядом.

В альпинизме, все хотят покорить Эверест. В геополитике — Китай.

Но как говорят профи, восхождение на К-2 намного сложнее, чем на Эверест, хотя эта гора и ниже.

Индия становится К-2 современной геополитики именно в формате хиндутвы, "индийскости", экономического национализма.

Источник: пост Куща в Telegram