Си покажет Трампу свою дубину: Китай готовит парад с сюрпризами, в США опасаются "чудо-оружия" (фото)

Китай готовит масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончанию Второй мировой войны. На нем он продемонстрирует свои новейшие образцы вооружений, которые способны поразить США.

"Телеграф" рассказывает о том, чем Пекин собрался пугать американцев.

Парад понтов

3 сентября в Китае пройдет парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны — важное событие в политическом календаре председателя КНР Си Цзиньпина, который будет в центре большей части событий на площади Тяньаньмэнь. Он состоится через несколько дней после саммита, на котором Си Цзиньпин, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими мировыми лидерами, стремящимися заручиться поддержкой своих стран в условиях возросшей напряженности в отношениях с США.

В преддверии праздника, издание Bloomberg, анализируя спутниковые снимки плацдарма парада, обнаружило на нем целый клондайк различной новой техники. Среди неё: гиперзвук, новейшие противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.

Что у Си в рукавах

Роботы истребители

Среди оружия, запечатлённого на спутниковых снимках, сделанных 9 августа, по-видимому, находятся ударные и разведывательные беспилотники. В последнее время Пекин делает значительный упор на них.

К ним относятся беспилотники "лояльных ведомых" — предназначенные для взаимодействия с пилотируемыми истребителями.

В 2021 году Китай представил прототип беспилотника-невидимки Feihong FH-97, который был назван первым боеготовым китайским беспилотником. Его еще называют аналогом американских дронов Loyal Wingman, предназначенных для ведения боевых действий вместе с пилотируемыми самолетами.

Похоже, что они соответствуют фотографиям, опубликованным в социальных сетях, на которых видно перемещение такого оружия по Пекину, но Bloomberg News не удалось подтвердить эту информацию.

На Вашингтон

Хотя китайские власти накрыли ракеты в районе размещения, на спутниковых снимках, вероятно, можно увидеть несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41.

Дунфэн-41, DF-41 — китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), предназначенная для доставки ядерных зарядов. Предполагается, что она имеет дальность в 12 000 — 14 000 км и несёт разделяющуюся головную часть, содержащую до 10 боевых блоков. Она впервые была представлена в 2019 году и может достать до США.

Китайские "меломаны" подсели на быстрый звук

Кожухи также скрывают другие ракеты, включая сверхзвуковую крылатую ракету DF-100. Это китайская сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета, предназначенная для уничтожения наземных и морских движущихся целей. Может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой.

Об этом оружии известно немного, но Китайский институт аэрокосмических исследований ВВС США заявил, что его дальность, предположительно, составляет несколько тысяч километров.

Местные жители также зафиксировали четыре типа ракет с обозначениями YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Несмотря на конструктивные отличия, все образцы предназначены для поражения наземных и надводных целей.

Ракета YJ-15 представляет собой противокорабельную ракету, разработанную на основе сверхзвуковой ПКР YJ-12, находящейся на вооружении морской авиации ВМС КНР и входящей в состав противокорабельного вооружения надводных кораблей.

Ракета YJ-17 имеет уникальный внешний вид, не повторяющий ни одну известную ракету на доступных фотографиях. По предположениям пользователей это гиперзвуковой глайдер, который используется в новых баллистических ракетах китайской разработки. Глайдер представляет собой боевую часть, планирующую в атмосфере на гиперзвуковых скоростях после отделения от носителя.

YJ-19 также имеет уникальную конструкцию и предположительно оснащена гиперзвуковым прямопоточным воздушно-реактивным двигателем. Конструктивно ракета похожа на рендер китайской гиперзвуковой крылатой ракеты большой дальности.

Баллистическая ракета YJ-20 напоминает неизвестную баллистическую ракету, входящую в вооружение ракетного эсминца проекта Type 055. Эсминцы этого типа уже проводили испытательные пуски таких ракет, и сравнение внешнего вида показывает определенное сходство между образцами.

YJ-21 представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету с аэродинамическими и двигательными системами, оптимизированными для гиперзвукового полета. На среднем участке траектории ракета развивает крейсерскую скорость более 6 махов, а на конечном участке разгоняется до 10 махов. Ракета предоставляет ВМС Народно-освободительной армии Китая возможности для поражения крупных морских целей, в том числе авианосных ударных групп.

Согласно кадрам в социальных сетях, по улицам Пекина также демонстрировались новые модели танков и боевых машин пехоты. По словам аналитиков, они, по всей видимости, оснащены передовыми датчиками и системами активной защиты — компактными противоракетными системами малой дальности — для защиты от беспилотников.

У дяди Сэма сжимается…сердце

Проанализировав количество и качество оружия в издании пришли к выводу, что сейчас Китай делает акцент на высокоточных ударах и беспилотных наступательных и оборонительных возможностях. Это показывает, что цель — "выиграть высокотехнологичную, высокоинтенсивную войну".

"Мало какая страна разработала столько противокорабельных ракет, охватывающих все мыслимые категории", — говорит собеседник издания.

При этом передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, которые повышают "шансы на преодоление корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана"

Сам же парад призван продемонстрировать военную мощь Пекина и, возможно, привлечь потенциальных покупателей.

