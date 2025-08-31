Навіть "каблуки" не допомогли: Путін виявився майже найменшим із гостей Сі Цзіньпіна (відео)

Путін залишиться в Китаї мінімум до 3 вересня

У китайському місті Тяньцзінь розпочався саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). До участі у заходах прибув і Володимир Путін.

Очікується, що там йому вдасться поговорити з лідерами Китаю та Індії Сі Цзіньпіном та Нарендрою Моді про підсумки зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. Проте на кадрах із місця подій видно, що йому там не дуже комфортно.

Зокрема, в мережі звернули увагу на те, що навіть з урахуванням його "каблуків", Путін виглядає одним із найнижчих на зустрічі.

Нервовість Путіна помітна і по дивних посмикуваннях. Наприклад, раптово він "помітив", що поруч стоїть президент Таджикистану Емомалі Рахмон і чомусь вирішив потиснути тому руку. Рахмон був помітно здивований, хоча й намагався поводитися згідно з протоколом.

Втім, як звернули увагу азербайджанські журналісти, організатори заходу показали, що не дуже раді Путіну одразу після його прибуття. Вони порівняли прийом президентів Азербайджану та Туреччини Ільхама Алієва та Реджепа Тайіпа Ердогана з прийомом глави Кремля, зазначивши, що Пекін наочно показує, кого бачить стратегічним партнером, а кого "обтяжливим гостем, якого краще швидше проводити".

Як повідомлялося раніше, Китай готує масштабний військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. На ньому він продемонструє свої новітні зразки озброєнь, які здатні завдати удару США.