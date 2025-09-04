Трамп Путина не спасет? Кто добьет Россию, разделит ее территорию и заберет ядерное оружие

В Штатах понимают, что Россия на всех парах летит в пропасть

Президент США Дональд Трамп не понимает, как можно воевать в XXI веке, в то время как можно торговать и зарабатывать. В то же время, российский диктатор Владимир Путин четвертый год продолжает полномасштабную войну в Украине и ведет свою страну к экономической пропасти.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, кому будет выгоден развал РФ.

По его словам, американская администрация видит результаты экономической политики Путина и понимает, что происходит.

— Они понимают, что Россия на всех парах летит в пропасть. Им непонятно, как это можно. [Путин] фактически уничтожает государство, уничтожает своих людей, – говорит политолог.

По его мнению, на планете остается только одна страна, готовая спасать Россию — это Соединенные Штаты Америки.

— Все остальные страны, соседи с удовольствием хотели бы, чтобы эта страна просто сдохла. Да, Украина сама по себе, Турция — с их тюркским миром, Китай — при определенных обстоятельствах готов был бы пойти на дезинтеграцию России, потому что нефть и газ можно качать. Ядерное оружие еще можно захватить, дополнительный арсенал, — говорит управляющий партнер НАГ.

Он напомнил, что на параде в Пекине Китай впервые показал ядерную ракету DF-5C, способную поразить любую цель на планете. Кроме того, огромное количество межконтинентальных ракет имеет Россия.

— Ракеты есть. А зачем их еще делать? Это дорого. Можете у россиян отнять. Поэтому пока да, они [США] будут вынуждены смириться с реальностью. А Украина должна показывать, что будет добивать Россию и без разницы, что там будет думать Путин, — подытожил Тарас Загородний.

