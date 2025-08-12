Не пришла на инаугурацию Макрона и прячется от камер: что известно о сестре президента Франции

Эстель замужем и воспитывает двоих детей

Президент Франции Эммануэль Макрон — старший ребенок в семье. У него есть брат Лоран, который поразительно на него похож, а также сестра Эстель. Она выбрала медицинскую карьеру и тщательно оберегает свою личную жизнь от внимания общественности.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о младшей сестре лидера Франции. Как оказалось, Эстель никогда не появлялась с Эмманюэлем Макроном на публике.

Эстель Макрон — что известно о сестре президента Франции

Эстель Макрон родилась в 1982 году в Амьене, на севере Франции. Родители президента построили успешную карьеру в медицине, поэтому брат Лоран и сестра Эстель пошли по их стопам и посвятили себя работе в сфере здравоохранения. А вот Эмманюэль ушел в политику.

Родители Эмманюэля Макрона

Сестра Макрона получила медицинское образование во Франции и стала нефрологом — специалистом по заболеваниям почек. Сейчас она живет и работает в регионе Тулузы (на юго-западе Франции).

Свою личную жизнь Эстель старается защитить от публичности. Известно, что сестра Эмманюэля замужем за инженером Карлом Франже, с которым воспитывает двоих детей.

Семья Эмманюэля Макрона

Несмотря на то, что ее брат уже 8 лет года руководит страной, Эстель ведет закрытый образ жизни, она не дает интервью и не появляется вместе с президентом Франции на важных публичных мероприятиях.

Более того, Эстель пропустила инаугурацию старшего брата в 2017 году, но тогда у нее была уважительная причина — она была беременна и решила сохранить свою приватность. В открытом доступе нет ее фотографий, что делает ее самой скрытной фигурой в семье Макронов.

Эмманюэль Макрон во время инаугурации

Такая закрытость подчеркивает стремление Эстель к тихой и неприметной жизни, которая резко контрастирует с яркой публичной деятельностью ее брата Эмманюэля.

