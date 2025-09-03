История любви почти как у Макронов: каким был экс-муж королевы Летиции и что известно об их браке (фото)

Роман Летиции с учителем длился 10 лет

Королева Летиция, которую вся Испания видела топлес, до замужества с Филипом VI состояла в браке с Алонсо Пересом. Познакомились они, когда Летиции было 16 лет, в старшей школе Instituto Ramiro de Maeztu, где он работал преподавателем литературы.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о первом браке королевы Летиции и как выглядит ее бывший супруг Алонсо Перес. Мы узнали некоторые подробности.

Королева Летиции была замужем за школьным учителем

Будущая королева Испании Летиция Ортис в 16 лет влюбилась в школьного педагога Алонсо Переса, которому на тот момент было 26. Их роман, который пережил разлуку, поскольку Летиция училась в Мексике, длился 10 лет, а затем Алонсо сделал ей предложение руки и сердца.

Летиция и ее первый супруг Алонсо

Как сообщает Royalfamily.news, свадьба состоялась 7 августа 1999 года в родном городе жениха — Альмендралехо. Церемонию провел в зале ратуши тогдашний мэр города, который по совместительству был близким другом Алонсо.

Королева Летиция в молодости

Торжество было без излишеств, на нем присутствовало менее 100 гостей, только близкие родственники и друзья. Для свадьбы Летиция выбрала себе платье бренда Victorio & Lucchino, а волосы заплела в косу. Однако фотографий из первой свадьбы Летиции в открытом доступе нет.

Королева Летиция была замужем за школьным учителем, фото: DR

Несмотря на то, что их роман был длительным и прошел череду испытаний, в 2000 году, спустя год после свадьбы, Летиция развелась с Алонсо. Расстались они без скандалов, детей у них не было. Сейчас ее экс-супруг сосредоточен на профессиональной деятельности и избегает публичности.

Первый муж королевы Испании Летиции Алонсо Перес

