Насмехалась с Трампа и написала книгу о себе: что известно о жене премьера Польши Туска

Дональд Туск в браке уже 47 лет

В ночь, когда российские дроны атаковали Польшу, внимание стало приковано к премьер-министру Дональду Туску. Он сделал ряд важных заявлений и сообщил, что "нет причин для паники". После его громкого появления в инфопространстве Украины стало интересно, что известно о личной жизни политика.

Известно, что он почти 50 лет состоит в браке и имеет двоих детей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Дональда Туска.

Что известно о Малгожате Туск

Малгожатая Сохацкая (девичья фамилия) родилась в Гдыне, в 1957 году. Она польская историкиня и имеет магистерскую степень по истории. Училась она в Гданьском университете.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

После окончания университета, Малгожата стала работать библиотекаршей. В 80-х она присоединялась к антикоммунистическому движению – поддерживала Независимый студенческий союз (NZS) и профсоюз "Солидарность". В 2013 году жена Туска издала автобиографию "Между нами". Книга стала одной из бестселлеров.

Малгожата Туск. Фото: WBF

С Дональдом Туском она познакомилась в студенческие годы. На третьем курсе университета они поженились. Это было через несколько месяцев после знакомства — в 1978 году.

Малгожата Туск. Фото: WBF

Первенец супругов Михал родился в 1982 году. Через пять лет, в 1987-м, на свет появилась дочь Катажина.

Во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году, когда Туск был президентом Европейского совета, Малгожата посмеялась над Дональдом Трампом. " Последний комментарий моей жены: одного Дональда больше, чем достаточно!" — говорилось в сообщении польского чиновника в Twitter. Однако он отметил, что его жена имела в виду, что ее муж, Дональд, уже возглавляет Европейский совет, поэтому другого политика с именем Дональд больше не нужно.

