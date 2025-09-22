В отсутствие жены Трамп утешал другую. Таинственное исчезновение Мелании поставило всех на уши

Первая леди не появилась на публике после прилета с Британии

На церемонии прощания с известным американским политиком и консервативным активистом Чарли Кирком произошел неожиданный эпизод, который вызвал бурное обсуждение американцев в сети.

Дональд Трамп появился на мероприятии, которое состоялось в городе Глендейл, штат Аризона, в воскресенье, 21 сентября, один — без своей супруги Мелании. Ее отсутствие сразу привлекло внимание, а в соцсетях начали гадать о причинах таинственного исчезновения первой леди США.

Как сообщает The Irish Daily Star, особое внимание вызвал момент, когда Трамп обнимал и поддерживал вдову покойного — 36-летнюю Эрику Кирк. Жесты утешения, казалось бы, уместные в трагической ситуации, многие восприняли неоднозначно. Пользователи активно комментируют кадры с церемонии, где американский лидер был предельно внимателен к вдове Кирка.

Дональд утешил Эрику Кирк. Фото: Getty Images

Вот такой вот траур. Фото: Getty Images

Отсутствие Мелании на столь важном мероприятии лишь усилили волну слухов о семейных неурядицах Трампов. В сети некоторые пользователи даже пишут, что "разочарованы" первой леди США и ее игнорированием траурной церемонии в честь соратника ее мужа. Сама Мелания Трамп не показывалась публике после ее с Дональдом прилета с Великобритании.

Чем Мелания Трамп была так занята в воскресенье, что не смогла присутствовать на панихиде по Чарли? Разочарована тем, что не присоединилась к мужу и не почтила память Чарли и его семьи пишут американцы в сети

Фото: Getty Images

Напомним, что президентскую чету шикарно приняли король Чарльз III и другие члены монаршей семьи. Ранее мы рассказывали, как в Британии Мелания Трамп и королева Камилла поддержали украинцев.