Ізраїль почав наземну операцію в Газі. На нього вже накинулася ООН (відео)

ООН звинуватила Ізраїль у геноциді жителів Гази

Ізраїль розпочав наземну операцію у місті Газа. Щонайменше дві дивізії ізраїльської армії увійдуть до Гази, щоб перемогти терористичне угруповання ХАМАС.

В Армії оборони Ізраїлю поінформували, що ізраїльські солдати увійшли на територію Гази "за вогневої підтримки з повітря та моря". Це значні кроки, наголосили військові чиновники, але, за їхніми словами, вторгнення буде поступовим, щоб палестинські мирні жителі мали змогу залишити небезпечні райони.

Як повідомляє The Washington Post, останніми днями десятки тисяч людей покинули місто Газа та переїхали до південної частини анклаву. Водночас, за даними гуманітарних організацій, ще сотні тисяч жителів залишилися.

ООН звинувачує Ізраїль у геноциді, там вже відповіли

Незалежна комісія ООН 16 вересня заявила, що поведінка Ізраїлю в Газі є геноцидом. В ООН звинувачують Ізраїль у намірі "знищити, повністю або частково, палестинців у секторі Газа як групу".

Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинуло ці висновки. Там заявили, що вони ґрунтуються на брехні.

Як відомо, 20 серпня 2025 року Міноборони Ізраїлю затвердило план операції "Колісниця Гідеона II" з взяття під контроль міста Газа. В операції беруть участь п'ять дивізій Армії оборони Ізраїлю, це десятки тисяч військовослужбовців. Завдання операції — повністю знищити ХАМАС.

Що передувало

На початку жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей, багато з яких — жінки та діти, та захопивши близько 250 заручників. У відповідь Ізраїль оголосив війну ХАМАСу. З того часу Армія Ізраїлю завдає ударів по палестинському регіону, який перебуває під владою терористів і проводить наземну військову операцію.

Як розповідав "Телеграф", ще на початку березня президент США Дональд Трамп поставив ультиматум ХАМАСу. Він вимагав від терористів відпустити всіх заручників.