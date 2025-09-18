Более пяти лет была его любовницей? Как выглядела племянница Гитлера и от чего умерла в 23 года (фото)

Гитлер в 1923 года стал опекуном Гели Раубаль

Диктатор нацистской Германии Адольф Гитлер загубил жизнь не только своей жены Ева Браун, но и вероятно, своей племянницы Гели Раубаль. Девушка, которую опекал фюрер, трагически умерла в 23 года.

Сегодня, 18 сентября, исполняется 94 года со дня смерти Гели Раубаль. "Телеграф" решил выяснить, как выглядела племянница диктатора Германии и правда ли, что они состояли в любовных отношениях.

Гели Раубаль — как выглядела племянница Гитлера

У Адольфа Гитлера была сестра Анджела Раубаль, рано оставшаяся вдовой с тремя детьми. После смерти мужа она с семьей перебралась к брату, и именно тогда Гитлер взял на себя опекунство над ее дочерью Гели, фактически подчинив жизнь племянницы своей воле.

Племянница Гитлера Гели Раубаль

Впервые Гели и Адольф Гитлер встретились в 1924 году, когда девушка приехала к нему в тюрьму Ландсберга.

Племянница диктатора росла яркой и свободолюбивой натурой: после окончания школы в 1927 году она поступила в медицинский вуз в Мюнхене, но быстро оставила занятия ради мечты стать певицей. Гитлер полностью взял на себя оплату уроков вокала, и с этого момента их жизни стали неразрывно переплетены.

Гитлер был опекуном Гели Раубаль, Фото: Getty Images

Вскоре девушка поселилась рядом с дядей, а в 1929 году они переехали в общую квартиру. Отношения Гитлера и его племянницы вызывали множество пересудов. Говорили, что между ними более 5 лет были интимные отношения и что фюрер испытывал по отношению к ней болезненную привязанность.

Гели Раубаль и Гитлер, возможно, состояли в романтических отношениях, Фото: Getty Images

Биограф Ян Кершоу писал, что в поведении Гитлера "просматривались признаки латентной сексуальной зависимости" от Гели. А немецкая газета "Münchener Post" утверждала, что племянница могла быть жертвой насилия.

Как умерла Гели Раубаль

Гели Раубаль умерла в возрасте 23 лет 18 сентября 1931 года при загадочных обстоятельствах. Ее нашли застреленной в квартире Гитлера на следующей день. Официальная версия — самоубийство. Но отсутствие предсмертной записки и следы их с Гитлером ссоры накануне вызвали сомнения. Есть версия, что диктатор сам застрелил племянницу в порыве ревности.

Как выглядела племянница фюрера Гели Раубаль, Фото: Getty Images

Известно, что Гели Раубаль была похоронена на Центральном кладбище Вены. Для Гитлера это стало ударом — он впал в депрессию, приказал оставить ее комнату нетронутой и всю жизнь хранил ее портреты рядом с собой.

Эксгумация тела племянницы фюрера, запрошенная в 1985 году для выяснения точной причины ее смерти, была отклонена властями.

