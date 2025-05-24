Это место ослабило Гитлера? Какие тайны скрывает ставка фюрера под Винницей и что о ней известно

В 1944 году немцы во время отступления ликвидировали ставку

У главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, который за 36 часов до смерти женился на Еве Браун, было несколько главных ставок на территории Европы. Но самой известной из них считается "Вервольф", которая располагалась в Винницкой области. Руины секретных зданий сохранились по сей день.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о ставке Гитлера под Винницей. Мы узнали интересные факты о ее строительстве, а также тайны, которые она может скрывать.

Ставка Гитлера "Вервольф" под Винницей — что известно

Одна из главных ставок немецкого диктатора Адольфа Гитлера "Верфольф" строилась с сентября 1941 по апрель 1942 года. Она располагалась возле поселка Стрижавка в Винницкой области.

Сначала ее называли "Eichenhain" ("Дубовая роща") во время строительства, затем "Werwolf" ("оборотень"), а затем переименовали в "Wehrwolf" ("вооруженный волк"). Ее построили для командования военными операциями на Восточном фронте.

У Гитлера под Винницей была ставка "Вервольф", Фото: Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею

На территории "Вервольфа" находился укрепленный комплекс с бункерами, жилыми и служебными зданиями, командными пунктами, складами и охраняемыми периметрами. Там размещались личные покои Гитлера с бомбоубежищем, штабы, комнаты для встреч с военными и официальными лицами. Комплекс был оснащен системой связи и средствами защиты.

Как выглядела ставка Гитлера под Винницей, Фото: Getty Images

Ставку строили с 1941 по 1943 год, маскируя работы под возведение военного санатория. В работе участвовали немецкие архитекторы, инженеры, советские военнопленные и жители оккупированных территорий. Многие рабочие и солдаты были замучены до смерти во время строительства, их убивали или отправляли в концлагеря.

Ставку строили с 1941 по 1943 год, Фото: Getty Images

Автор книг "Руины "Вервольфа" свидетельствуют" и ""Вервольф" в пространстве и времени", генерал-майор СБУ в отставке Иван Загородний в одном из интервью говорил, что Гитлер даже не пожалел немецких архитекторов и проектировщиков объектов. После завершения работ им выдали награды, накормили обедом и отправили на самолете обратно в Германию, но он взорвался во время полета.

"Вервольф" взорвали немцы во время отступления, Фото: Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею

Известно, что Адольф Гитлер с перерывами пробыл на ставке под Винницей четыре месяца. Там он принял несколько судьбоносных решений, которые повлияли на ход война, в частности касательно боевых действий на Восточном фронте, захвата Сталинграда и Курской дуги.

Гитлер четыре месяца был на ставке "Вервольф", Фото: Getty Images

Ставка Гитлера "Вервольф" — одно из самых загадочных мест Второй мировой войны в Украине. Из-за отсутствия сохранившихся документов многое о ее строительстве и судьбе советских военнопленных остается загадкой. В 1944 году советские войска захватили ставку, но вскоре немцы вернули над ней контроль и взорвали. Главным источником информации о "Вервольфе" остается советская справка организации НКГБ, но ученые подозревают, что она неполная и отредактирована.

Как сейчас выглядит ставка Гитлера под Винницей

Первым, кто подробно рассказал о ставке в советское время, стал И. Безуглый в книге "Тайны Вервольфа", основанной на архивах и свидетельствах очевидцев. Но так и неизвестно о наличии подземных бункеров и о том, что на самом деле находится внутри. Версий есть много.

Какие тайны скрывает ставка Гитлера "Вервольф"

Есть теория, что немцы во время отступления взорвали бункеры и оставили внутри золото Третьего Рейха. Также есть версия, что нацисты не успели вывезти оттуда бактериологическое оружие и свое секретные разработки. Еще одна версия гласит, что внутри подземных бункеров находится радиоактивная вода.

В подземных бункерах может скрываться золото

В пользу последней теории выступила журналистка Луиза Белозорова, которая написала книгу "Вервольф — фатальная тайна Гитлера". По ее словам, Гитлер по время пребывания на ставке получил дозу радиационного облучения от подольских гранитов, в которых были прорублены его бункеры. Из-за этого его здоровье сильно ослабло, поэтому, будучи в таком состоянии он подписал директивы наступать одновременно на Кавказ и Сталинград, которые способствовали краху немецкой армии.

Бункеры Гитлера под Винницей могут содержать радиоактивную воду

Похожего мнения придерживается известный немецкий историк Йоахим Фест, который также выпустил несколько книг о Гитлере и его ставке. Он писал, что после возвращения из "Вервольфа" Гитлер постарел на 15 лет, не переносил яркого света, жаловался на потерю равновесия и часто принимал успокоительные лекарства.

Но в настоящее время доказать истинность или ложность теории о разрушительном радиационном воздействии ставки на здоровье диктатора нацистской Германии, уже невозможно. "Телеграф"

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