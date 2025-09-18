Понад п’ять років була його коханкою? Як виглядала племінниця Гітлера і від чого померла у 23 роки (фото)

Гітлер в 1923 став опікуном Гелі Раубаль

Диктатор нацистської Німеччини Адольф Гітлер занапастив життя не тільки своєї дружини Єва Браун, а і ймовірно своєї племінниці Гелі Раубаль. Дівчина, яку опікував фюрером, трагічно померла у 23 роки.

Сьогодні, 18 вересня, виповнюється 94 роки від дня смерті Гелі Раубаль. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала племінниця диктатора Німеччини й чи правда, що вони перебували у любовних стосунках.

Гелі Раубаль — як виглядала племінниця Гітлера

У Адольфа Гітлера була сестра Анджела Раубаль, яка рано залишилася вдовою з трьома дітьми. Після смерті чоловіка вона з сім’єю перебралася до брата, і саме тоді Гітлер узяв на себе опікунство над її дочкою Гелі, фактично підкоривши життя племінниці своїй волі.

Племінниця Гітлера Гелі Раубаль

Вперше Гелі та Адольф Гітлер зустрілися у 1924 році, коли дівчина приїхала до нього у в’язницю Ландсберга.

Племінниця диктатора росла яскравою і волелюбною натурою: після закінчення школи в 1927 році вона вступила до медичного вишу в Мюнхені, але швидко залишила заняття заради мрії стати співачкою. Гітлер повністю взяв на себе оплату уроків вокалу, і з цього моменту їхнє життя стало нерозривно переплетеним.

Гітлер був опікуном Гелі Раубаль, Фото: Getty Images

Незабаром дівчина оселилася поряд з дядьком, а 1929 року вони переїхали до спільної квартири. Стосунки Гітлера та його племінниці викликали безліч пересудів. Говорили, що між ними понад 5 років були інтимні стосунки й що фюрер відчував стосовно неї хворобливу прихильність.

Гелі Раубаль і Гітлер, можливо, перебували у романтичних стосунках, Фото: Getty Images

Біограф Ян Кершоу писав, що у поведінці Гітлера "спостерігалися ознаки латентної сексуальної залежності" від Гелі. А німецька газета Münchener Post стверджувала, що племінниця могла бути жертвою насильства.

Як померла Гелі Раубаль

Гелі Раубаль померла у віці 23 років 18 вересня 1931 за загадкових обставин. Її знайшли застреленою у квартирі Гітлера наступного дня. Офіційна версія – самогубство. Але відсутність передсмертної записки та сліди їх із Гітлером сварки напередодні викликали сумніви. Є версія, що диктатор сам застрелив племінницю у пориві ревнощів.

Як виглядала племінниця фюрера Гелі Раубаль, Фото: Getty Images

Відомо, що Гелі Раубаль була похована на Центральному цвинтарі Відня. Для Гітлера це стало ударом — він впав у депресію, наказав не чіпати її кімнату і все життя зберігав її портрети поруч із собою.

Ексгумація тіла племінниці фюрера, яку запросили 1985 року для з’ясування точної причини її смерті, була відхилено владою.

