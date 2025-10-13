У Кремля уже есть утвержденные планы: на какие страны ЕС может напасть Путин

Планы нападения на страны Европы уже разработаны в Генштабе ВС РФ

У Кремля есть планы по нападению на Эстонию, Финляндию, Литву и Молдову, но он не направляет туда войска из-за их истощения украинцами. В то же время гибридная война России с ЕС уже идет.

Что нужно знать:

У России есть оперативные планы нападения на Эстонию, Финляндию, Литву и Молдову

Реализация этих планов сдерживается истощением российских войск из-за войны в Украине

Гибридная война России против Европы уже идет

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в эксклюзивном интервью на Youtube-канале "Орестократия". По его словам, война уже распространилась к западу от границ Украины.

"Оперативные планы, они все на бумаге уже есть. И это известно всем. Есть и операция в сторону Эстонии, далее Финляндии. Она разработана в Генштабе России. Есть операция Сувалкский коридор", – сказал Чалый.

По словам дипломата, в 2022 году была разработана операция по возобновлению поставок грузов в Калининград через Литву. Тогда в соответствии с первыми европейскими санкциями были заблокированы поставки подсанкционных товаров по железной дороге.

"И в результате они могут спокойно создать там провокацию, взять поставить подсанкционные вещи. Литовцы скажут: "Нельзя", а россияне скажут: "Что такое? Тогда мы пробиваем коридор, вы нам запрещаете, все". Они так делают. И они пойдут", – объяснил Чалый.

По его мнению, разработанные планы, в том числе по продвижению на Одессу и Приднестровье, россияне не могут применить, в первую очередь из-за войны и истощения войск украинцами.

"Но я могу утверждать, что война в Европе уже идет. Не только в центрально-восточной части, это Украина, но пошла к западу от наших границ. Война в Европе распространилась. Ее называют сейчас гибридной официально", – сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО дронами со стороны России является частью спланированной стратегии диктатора Владимира Путина. Запуская дроны по странам, которые являются членами НАТО, он пытается оказать давление на Европу.