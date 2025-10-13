У Кремля вже є затверджені плани: на які країни ЄС може напасти Путін

Плани нападу на країни Європи вже розроблені у Генштабі ЗС РФ

Кремль має плани щодо нападу на Естонію, Фінляндію, Литву та Молдову, але не спрямовує туди війська через їх виснаження українцями. Водночас гібридна війна Росії з ЄС вже йде.

Що треба знати:

Росія має оперативні плани нападу на Естонію, Фінляндію, Литву та Молдову

Реалізація цих планів стримується виснаженням російських військ через війну в Україні

Гібридна війна Росії проти Європи вже триває

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол України у США Валерій Чалий розповів в ексклюзивному інтерв'ю на Youtube-каналі "Орестократія". За його словами, війна вже поширилася на захід від кордонів України.

"Оперативні плани, вони всі на папері вже є. І це відомо всім. Є й операція в бік Естонії, далі Фінляндії. Вона розроблена в Генштабі Росії. Є операція Сувалкський коридор", – сказав Чалий.

За словами дипломата у 2022 році була розроблена операція з відновлення постачання грузів до Калінінграда через Литву. Тоді відповідно до перших європейських санкцій було заблоковано постачання підсанкційних товарів залізницею.

"І в результаті вони можуть спокійно створити там провокацію, взяти поставити підсанкційні речі. Литовці скажуть: "Не можна", а росіяни скажуть: "Що таке? То тоді ми пробиваємо коридор, ви нам забороняєте, все". Вони так роблять. І вони підуть", – пояснив Чалий.

На його думку, розроблені плани, у тому числі з просування на Одесу та Придністров'я, росіяни не можуть застосувати, в першу чергу через війну і виснаження військ українцями.

"Але я можу стверджувати, що війна в Європі вже іде. Не тільки в центрально-східній частині, це Україна, але пішла на захід від наших кордонів. Війна в Європі поширилась. Її називають зараз гібридною офіційно", – сказав дипломат.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору країн-членів НАТО дронами з боку Росії є частиною спланованої стратегії диктатора Володимира Путіна. Запускаючи дрони по країнах, які є членами НАТО він намагається створити тиск на Європу.