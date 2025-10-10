Путин сделал циничное заявление о мире после ночных ударов по энергетике Украины

Президент России высказался о движении к миру

После масштабной ночной атаки энергетики Украины, в результате которой Киев и семь областей нашей страны ввели графики отключения электроэнергии, президент РФ Путин сделал циничное заявление о мире.

Что нужно знать:

Путин заявил, будто хотел бы найти "мирные средства" для прекращения войны

Президент РФ раскритиковал Нобелевскую премию мира

Глава Кремля назвал "понтажом" разговоры о передаче "Томагавков" Украине

Слова Путина, которые цитируют российские СМИ, прозвучали на пресс-подходе по итогам его визита в Таджикистан. Глава Кремля также прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира и предоставление ракет Украине.

Прекращение войны в Украине

Путин заявил, что Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей по итогам саммита в Анкоридже. По его словам, у стран есть понимание, куда надо было бы двигаться, чтобы "прекратить мирными средствами украинский конфликт", как россияне называют развязанную ими полномасштабную войну против Украины.

"Мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже, и ничего для себя не меняем", – заявил Путин.

Нобелевская премия мира

Глава Кремля также выразил уверенность в том, что Трамп искренне стремится закончить войну в Украине, и прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому политику Марии Карине Мачаде.

Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не делал. По его мнению, решения оргкомитета уже нанесли огромный ущерб авторитету награды.

"Я не знаю, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира, но он много делает для решения сложных кризисов", – сказал Путин.

Передача "Томагавков" Украине

В своей традиционной манере, когда использование блатного жаргона не является редкостью, Путин назвал "понтажом" разговоры о передаче "Томагавков" Украине.

И хотя он заявил, что российский ответ на разговоры о передаче этих ракет Киеву – это усиление системы ПВО, в то же время глава Кремля не избежал угроз. Он сказал, что в России смогут в ближайшее время сообщить о появлении нового оружия.

Напомним, просить США дать Украине "Томагавки" было странно, и есть несколько причин, почему, — считает эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.