Что угрожает Монголии за то, что она не арестовала Путина

Российский президент должен быть арестован, но в Монголии на это не пошли

Международный уголовный суд признал, что Монголия нарушила свои обязательства как государство-участник Римского устава. Страна не выполнила ордер на арест президента РФ Владимира Путина во время визита 3 сентября.

Это был первый визит российского диктатора в государство-участник МКС после выдачи ордера в марте 2023 года. Путин должен был арестован за причастность к похищению украинских детей. Об этом говорится в тексте решения Международного уголовного суда.

Палата предварительного производства II МКС приняла соответствующее решение 24 октября. По заключению суда Монголия помешала МКС выполнять свои функции и полномочия. При этом статус Путина как главы государства не может служить основанием для игнорирования ордера на арест.

Из-за серьезности вопроса передадут на рассмотрение Ассамблеи государств-участников. Монголия может лишиться определенных процедурных прав, в частности возможность предлагать кандидатуры новых судей МКС.

Примечательно, что в 2024 впервые в истории в состав МКС вошел представитель Монголии. Его срок полномочий будет составлять девять лет.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Путин выдал ряд абсурдных заявлений. В них он проехался и по Украине, и по Западу, а Трампа похвалил.