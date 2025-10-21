Путина все-таки могут доставить на трибунал. В Польше сделали громкое заявление

Глава польского МИД напомнил об ордере на арест, выданном Международным судом в Гааге

Российский президент Владимир Путин может и не долететь до Будапешта на встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Что нужно знать

Польша не исключает, что самолет с Владимиром Путиным могут задержать, если он улетит в Будапешт из-за ее воздушного пространства.

Ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом в Гааге, все еще действует

Польша критикует Венгрию за то, что она продолжает сотрудничать с Москвой.

В эфире "Радио Родзина" он подчеркнул, что не польское правительство не может гарантировать, что суд не прикажет польскому правительству задержать самолет с Владимиром Путиным на борту. Отметим, его спрашивали о возможности пролета самолета с российским президентом через воздушное пространство Польши. У него, как и в других странах Европы, российские самолеты не допускаются.

Сикорский сказал, что гарантий того, что суд не прикажет задержать самолет "чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге", нет. Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступленийв 2023 году, поэтому формально любая страна, ратифицировавшая Римский устав, имеет право задержать его.

В то же время, он критически высказался о позиции Венгрии, которая пригласила российского лидера. "Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а между Западом и Россией", — напоминает Сикорский. Он упомянул также, что Венгрия блокирует поддержку Украины и продолжает покупать российскую нефть, несмотря на возможность замены поставщиков.

Встреча Дональда Трампа с Путиным в Будапеште

Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште, но приблизительной даты события нет. Объявили об инициативе в преддверии встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперты считают, что Путин манипулировал Трампом, чтобы он не дал Украине обещаний по дальнобойному оружию, в том числе "томагавков". Через несколько дней после договоренности, РФ уже начинает "раскачивать" вопрос о целесообразности встречи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с февраля на всей территории ЕС действует запрет на полеты российских самолетов. Долететь до Венгрии Путин может и другим путем. В России уже опасаются, что их президента могут ликвидировать во время визита.