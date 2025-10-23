Монголія страждає від дефіциту бензину: до чого тут карма та удари по російських НПЗ

Монголія на 95% залежна від російського бензину — а Росія заборонила його експорт

Українські удари по нафтопереробних заводах у РФ несподівано вплинули не стільки на Росію, скільки на одну сусідню з росіянами країну. Мова йде про Монголію, яка залежить від постачань бензину з Росії та Китаю.

В мережі публікують відео з Монголії, де місцеві мешканці та приїжджі росіяни активно скаржаться на паливну кризу, яка захлеснула країну. Бензину в країні майже не дістати, особливо у північних регіонах.

Річ у тім, що власної нафти у Монголії немає. Майже все паливо, яке використовує країна — привізне, або з Росії, або з Китаю, між якими вона затиснута, наче в лещатах. 95% імпорту палива в Монголії забезпечували постачання з Росії. Але оскільки у РФ виник дефіцит через удари по НПЗ і Кремль заборонив експорт — Монголія залишилася без бензину та "дизеля". Поки Росія тримається (хоча перебої з паливом фіксуються вже у 63 з 89 суб'єктів РФ), Монголія скоро пересяде на коней, як було раніше.

Карма покарала

Українці в мережі жартують, що ситуація з бензином у Монголії — це кармічне покарання за те, що Монголія не виконала ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом, та не заарештувала Путіна під час його візиту у 2024 році. Сама країна виправдовувалася тим, що нібито дуже залежна від Росії та Китаю, тому не могла ризикувати заради виконання ордера МКС.

При цьому Міжнародний кримінальний суд визнав, що Монголія порушила свої зобов'язання як держава-учасниця Римського статуту. Країна не виконала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна під час його візиту 3 вересня. Проте є нюанс: покарати порушника МКС не здатний. Щобільше, суд взагалі не здатний анічого зробити з порушниками Римського статуту.

Проблеми в Росії

Тим часом зараз склалася буквально унікальна ситуація, коли Росія, яка ще недавно гордо називала себе світовою "бензоколонкою", після ударів "добрих" дронів по НПЗ змушена просити пальне у сусідів. Наприклад, Білорусь у вересні наростила експорт бензину до РФ у чотири рази порівняно з серпнем — до 49 тисяч тонн. Ще 33 тисячі тонн дизельного пального пішли тим самим маршрутом.

Ще один удар Росія отримала 22 жовтня, коли Міністерство фінансів США майже одночасно із заявою президента США Дональда Трампа щодо скасування саміту в Будапешті оголосило про нові масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл". Російська біржа вже відреагувала падінням.