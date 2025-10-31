Из любимчика Елизаветы II в принца-скандалиста: почему брат короля Британии Эндрю потерял титулы (фото)

Принца обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Британский принц Эндрю, младший брат короля Чарльза III, отказался от титула герцога Йоркского и всех регалий из-за громкого секс-скандала. Еще с 2015 года репутация принца пошла под откос и вскоре он должен будет покинуть свои апартаменты на территории Виндзорского замка.

Что произошло:

В 2015 году принца Эндрю, который тесто дружил с секс-преступником Джеффри Эпштейном, обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Принц отрицает все обвинения в свой адрес, но ему так и не удалось восстановить репутацию и он отказался от своих званий

Король Чарльз III лишил брата титулов и теперь ему нужно выехать из своих королевских апартаментов

Как выглядит принц Эндрю и что о нем известно

Герцог Йоркский Эндрю — второй сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он родился 19 февраля 1960 года и с детства считался любимцем матери. Елизавета II родила его спустя несколько лет после вступления на трон, когда могла позволить себе больше времени уделять семье, поэтому с младшим сыном у нее сложились особенно теплые отношения.

Елизавета II вместе с детьми, Фото: Getty Images

Принц Эндрю получил блестящее образование и прославился как офицер британского флота, участвовавший в Фолклендской войне, что сделало его одним из самых популярных членов королевской семьи.

Принц Эндрю был офицер британского флота, Фото: Getty Images

Однако в 2015 году имя Эндрю оказалось в центре громкого секс-скандала. Он оказался связан с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в эксплуатации несовершеннолетних.

Принц Эндрю оказался в секс-скандале, Фото: Getty Images

Среди жертв Эпштейна была девушка, утверждавшая, что ее заставляли вступать в интимную связь с принцем. Первое время Эндрю сохранял молчание и старался не комментировать скандал, но в 2019 году дал интервью BBC, которое должно было очистить его репутацию, однако вызвало противоположный эффект. Общество раскритиковало принца, заявив, что его ответы неубедительные и лишенные раскаяния.

Репутация принца Эндрю была испорчена скандалом, Фото: Getty Images

Несмотря на скандал, королева Елизавета II до последних лет жизни продолжала поддерживать сына и старалась восстановить его репутацию. Но в СМИ все чаще всплывали новые факты о жизни Эндрю, о том, насколько он грубый и гадкий, поэтому очень быстро принц перестал быть народным любимчиком.

Принц Эндрю вместе с матерью Елизаветой II, Фото: Getty Images

В октябре 2025 года герцог Йоркский объявил, что отказывается от использования всех титулов и орденов. Король Чарльз III официально лишил брата почестей и потребовал покинуть резиденцию Royal Lodge.

Принц Эндрю лишился своих титулов, Фото: Getty Images

