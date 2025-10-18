Эпштейн догнал: брат британского короля отказался от всех регалий из-за громкого скандала

Принц Эндрю потеряет герцогский титул, но останется членом королевской семьи

Брат короля Великобритании Чарльза III принц Эндрю заявил, что добровольно отказывается от титула герцога Йоркского и всех положенных ему королевских знаков отличия и регалий. Причиной стали многочисленные обвинения в адрес Эндрю из-за его возможных тесных связей со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном.

Что нужно знать:

Принц Эндрю выступил с официальным заявлением и подтвердил свое решение

Сам принц по-прежнему опровергает все обвинения в свой адрес, но не хочет рисковать репутацией королевской семьи

Король раньше думал над тем, чтобы лишить родного брата титулов, но им удалось договориться "по-семейному"

Как сообщает британское издание BBC, принц Эндрю в официальном заявлении сообщил, что обсудил свое решение с монархом и членами семьи короля. По итогам разговора он, несмотря на то, что опровергает все обвинения, все же принял решение отказаться от титулов, наград и знаков отличия.

"Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как всегда, поставить долг перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения, принятого пять лет назад, отойти от общественной жизни. По согласию Его Величества мы считаем, что я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые мне были предоставлены", — сказал он.

Эндрю останется принцем королевской крови, но потеряет титул герцога Йоркского. Однако его дети принцесса Беатрис и принцесса Евгения сохранят свои титулы. При этом отмечается, что Чарльз III ранее думал о лишении принца Эндрю титулов из-за сильных репутационных рисков. Но им удалось договориться обо всем в кругу семьи — в том числе участие в обсуждении принимал принц Уэльский Уильям.

Что известно о принце Эндрю

Принц Эндрю родился 19 февраля 1960 года, сейчас ему 65 лет. Он — третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II и младший брат действующего короля Британии Чарльза III. Был восьмым в очереди на королевский престол Британии, но после 2019 фактически не играет никакой роли в королевской семье.

Принц Эндрю

Скандал, уничтоживший репутацию принца, вспыхнул в 2019 году, когда стало известно, что Эндрю поддерживал связи со скандальным Эпштейном, обвиняемым в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, в том числе в продаже несовершеннолетних. Эндрю заявлял, что прекратил контакты с Эпштейном после 2010 года, но журналисты выяснили, что принц и миллиардер активно обменивались электронными письмами, засекретив свои переговоры.

Новый, еще более сильный удар Эндрю получил в 2021 году. Гражданка США Вирджиния Джуффре подала в суд иск, утверждая, что пострадала от сексуального насилия со стороны принца Эндрю. Джуффре заявила, что ее "продал для секса" принцу Эпштейн, а до этого, с 2000 по 2002 год в 17-летнем возрасте она страдала от сексуального насилия со стороны самого миллиардера.

Дело тогда удалось урегулировать – это стоило принцу 12 миллионов долларов. Однако сама Джуффре загадочно скончалась в апреле этого года. По официальной версии речь идет о самоубийстве на фоне стресса и почечной недостаточности, которую Джуффре получила после ДТП.

Вирджиния Джуффре

Дело Эпштейна: что известно

Дело Эпштейна получило известность в 2019 году, когда миллиардера задержали правоохранители в США. Его обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Во время обысков были найдены сотни фото обнаженных женщин и девушек. Но что страшнее — полиция нашла многочисленные доказательства того, что Эпштейн действительно торговал женщинами, среди которых было по меньшей мере 40 несовершеннолетних.

Джеффри Эпштейн

Впрочем, 10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере предварительного заключения. По официальным сообщениям причиной смерти стало самоубийство. Что произошло на самом деле, неизвестно: конспирологические теории утверждают, что Эпштейна ликвидировали, поскольку он мог дискредитировать слишком большое количество известных людей. Все свои тайны миллиардер забрал с собой в потусторонний мир: единственное, что осталось — так называемые "файлы Эпштейна", которые до сих пор частично засекречены.

Кстати, именно эти "файлы", среди которых может быть так называемый "список клиентов", своеобразный "список" покупателей "живого товара", который якобы вел Эпштейн, уже стали причиной политического скандала в США. Президент США Дональд Трамп обещал, что когда победит на выборах, рассекретит все "файлы Эпштейна". Однако после победы он не стал этого делать – особенно желание его администрации делать это упало после того, как миллиардер Илон Маск намекнул, что среди клиентов Эпштейна якобы был сам Трамп.

Президент США Дональд Трамп

С другой стороны, Дональд Трамп действительно никогда не скрывал, что был знаком с Эпштейном еще с 1980-х годов и тесно дружил с ним. Но Трамп отрицал, что он мог быть одним из "клиентов" миллиардера. А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не так давно заявил, что Трамп в действительности был информатором ФБР по делу Эпштейна — поскольку миллиардер привлек внимание правоохранителей еще в 2004 году.