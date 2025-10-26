Слухи вокруг Брижит Макрон: она мужчина или нет? Искусственный интеллект выразил свое мнение

Конспирологические теории ходят вокруг первой леди Франции уже давно

Супруга президента Франции Брижит Макрон ошибочно появилась на официальном налоговом портале страны под мужским именем Жан-Мишель. Первая леди подала жалобу и следствие установило вероятных лиц, которые могут быть причастны к этому инциденту.

Что нужно знать:

Во время плановой проверки отчетности Брижит Макрон было замечено, что она подписана мужским именем

Первая леди подала официальную жалобу и было начато расследование и следствию удалось выйти на двух человек, которые могут быть причастны к подделке данных

Grok и ChatGPT высказали мнение о слухах про Брижит Макрон, что она — мужчина

Об этом пишут Caliber, La Libre, а также ряд других медиа. Отмечается, что в Елисейском дворце серьезно восприняли эту ситуацию и начали расследование.

Брижит Макрон. Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

"Как и многие французы, мадам Макрон зашла в свой личный кабинет на налоговом сайте. Она заходит в систему и видит, что там не указано имя Брижит Макрон, а указано имя Жан-Мишель Макрон", — сказал глава администрации первой леди Тристан Бомме.

В результате Брижит Макрон подала официальную жалобу. В свою очередь следователи установили двух человек, которые причастны к подделке данных.

Слухи о Брижит Макрон

Слухи о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, ходят еще с 2022 года. Тогда она подавала несколько жалоб о клевете против журналистов и публичного деятеля Кэндис Овенс. В марте 2024 года президент Эммануэль Макрон публично опроверг эти домыслы.

Чтобы окончательно опровергнуть фейки и слухи, первая леди планирует пройти генетический тест, который подтвердит ее женскую биологическую принадлежность.

"Телеграф" решил обратиться к искусственному интеллекту, чтобы узнать, насколько правдивы могут быть эти слухи.

Мнение ИИ о слухах про первую леди

Искусственный интеллект Grok ответил, что слухи о том, что Брижит Макрон — мужчина, абсолютно ничем не подтверждены. Более того, они опровергаются документами, свидетельствами и её биографией.

Такие выпады в сторону Макрон ИИ считает классическим примером дезинформации, подпитываемый политическими мотивами и сексистскими нападками.

В социальной сети Х (бывший Твиттер) по состоянию на 2025 год посты с этими слухами активно обсуждаются, однако большая часть из них либо саркастические, либо от аккаунтов, продвигающих конспирологию. Нет ни одного заслуживающего доверия источника.

В свою очередь ChatGPT также считает, что ни одного достоверного источника среди слухов нет. Он называет это лишь "конспирологические теории".

Одним из "доказательств", часто приводимых сторонниками слухов, является якобы изображение молодой версии Брижит в образе мужчины. Но Reuters установил, что это фото было изменено и изначально изображало другого человека. Оригинал — модель из фотосессии в России 2009 года.

Фото: enquetedujour

Таким образом, ИИ приходят к выводу, что у слухов о Брижит Макрон нет абсолютно никаких реальных подтверждений.

