Стал затворником после ухода Брижит к юному Макрону: от чего умер экс-муж первой леди Франции (фото)

Вместе с первым мужем Брижит воспитала троих детей

Первая леди Франции Брижит Макрон до знакомства с Эммануэлем Макроном была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером. После 30 лет брака пара развелась и мужчина стал вести закрытый образ жизни.

Что известно:

Первым мужем Брижит Макрон был Андре-Луи Озьер, которому она родила троих детей, а затем ушла от него к Эммануэлю

После развода с Брижит банкир стал затворником, а в 2019 году скончался в возрасте 68 лет

Что известно о первом муже Брижит Макрон

История отношений Эммануэля Макрона и его нынешней супруги Брижит вызывает немало удивления: чувства между ними вспыхнул в лицее, когда будущий президент Франции был школьником, а она — преподавателем литературы.

Брижит влюбилась в Макрона, когда он был ее учеником, Фото: Getty Images

На тот момент Брижит была замужем за банкиром Андре‑Луи Озьером. Ее первый муж родился 28 февраля 1951 года в Камеруне. Деталей того, как они познакомились с Брижит, в открытых источниках нет, но известно, что свадьбу пара сыграла в 1974 году в Ле‑Туке.

Брижит ушла от первого мужа к Макрону, Фото: Getty Images

В сети даже сохранилось одно редкое фото, на котором, как утверждают СМИ, запечатлена юная Брижит вместе с Андре‑Луи Озьером. В браке у них родилось трое детей: сын Себастьян и дочери Лоранс и Тифэн.

Первая свадьба Брижит Макрон

Известно, что Андре‑Луи был успешным банкиром и его работа принесла ему внушительное состояние, превышающее отметку в три миллиона евро.

Но спустя более 30 лет совместной жизни пара развелась. Причиной стало то, что Брижит не смогла сопротивляться чувствам к своему ученику Эммануэлю, с которым обручилась практически сразу после развода с Андре‑Луи.

После ухода жены банкир стал затворником, редко появлялся на публике и прекратил общение с прессой. Как пишет издание Tatler, первый муж Брижит Макрон скончался в 2019 году в канун Рождества на 69-м году жизни, но причины смерти остаются неизвестными.

Мой отец умер, я похоронила его 24 декабря в строгой приватности. Я обожала его, он был человеком особенным, неконформистом, который ценил свою анонимность больше всего. Его нужно уважать дочь Тифэн Озьер

Ранее сама Брижит характеризовала своего первого мужа как "хорошего человека с сильным моральным компасом" и признавалась, что старалась быть идеальной домохозяйкой и заботливой матерью для своих детей.

Брижит Макрон вместе с двумя дочками, Фото: Getty Images

