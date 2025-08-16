Волевое рукопожатие, F-22 на месте и бомбардировщики в небе: Трамп продемонстрировал силу перед Путиным (фото, видео)

Подобные "силовые" рукопожатия Трамп применял и на встречах с другими мировыми лидерами

15 августа в Анкоридже, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, проходит личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Переговоры проходят в формате 3 на 3 и посвящены поиску путей прекращения войны в Украине.

Однако еще до появления первых официальных заявлений медиа подхватили яркие визуальные моменты встречи. "The Washington Post" и "Politico" опубликовали фото рукопожатия лидеров, которое выглядит как демонстрация силы со стороны Трампа.

На снимке ниже видно, как он в своей фирменной манере тянет руку Путина на себя, создавая впечатление контроля.

СМИ зафиксировали момент рукостистания Трампа и Путина

А на этом фото поза российского президента напоминает легкий поклон, усиливающий символичность момента.

СМИ зафиксировали момент рукостистания Трампа и Путина

Подобные "волевые" рукопожатия Трамп применял и на встречах с другими мировыми лидерами. К примеру показываем архивные видео, на которых видно, как глава Вашингтона "демонстрирует силу".

Не менее красноречивы были и военные детали. Кортеж российского политика проехал мимо американского истребителя F-22 — уникального самолета, который есть только на вооружении США, способен действовать автономно и нести высокоточное оружие. Во время встречи в небе над Анкориджем также кружили F-35 и стратегический бомбардировщик B-2 Spirit – "невидимка", способный доставить ядерный заряд на любую точку мира.

