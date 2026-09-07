Синевир исчезает? Что на самом деле происходит с самым известным озером Украины (фото, видео)
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Уже начались дожди, которые постепенно наполнят питающие водоем ручьи
Самое большое горное озеро Украины, Синевир, существенно обмелело из-за длительной жары и дефицита осадков летом. Вода сильно отступила, а площадь водоема уменьшилась.
Видео, как сейчас выглядит обмелевший Синевир, показали в Instagram. Кадры очень печальные, полноводное еще в начале лета озеро существенно уменьшилось.
Масштаб проблемы особенно поражает при сравнении. На фото корреспондентки "Телеграфа" — полноводный Синевир в июне этого года.
Синевир расположен в Украинских Карпатах в Закарпатской области на высоте 989 метров. Озеро считают сердцем украинских Карпат, из-за невероятных пейзажей.
Синевир может исчезнуть?
Стоит отметить, что летнее обмеление Синевира типично для этого озера. Как пояснили на Facebook-странице Национального природного парка "Синевир", озеро проточное, то есть его водный баланс зависит от осадков и притока из горных потоков.
В засушливые периоды количество воды, поступающей в водоем, уменьшается, а естественный отток продолжается, поэтому гладь озера сокращается. Специалисты объяснили, что естественная амплитуда колебаний уровня воды в озере может достигать 4-7 метров. Изменяется площадь водного зеркала примерно от 4,45 до 7,58 га, а также объем воды, который может колебаться ориентировочно от 350 до 460 тыс. кубометров.
Обмеление в этом году достаточно значительное из-за жаркого и сухого лета. Приток воды с горных склонов уменьшился, а некоторые ручьи, питающие озеро, почти пересохли.
"Поэтому у Синевира нет одной постоянной площади, которая оставалась бы неизменной в течение года. Когда уровень высокий — озеро разливается шире по своей природной котловине. Когда уровень падает — часть мелководных участков обнажается, и водное зеркало визуально становится значительно меньше. Это не означает, что озеро "исчезает". Это означает, что его природная гидрологическая система находится в фазе низкой водности", — подчеркнули в Нацпарке.
К примеру, сильное обмеление озера наблюдалось также в 2018 году. Тогда вода отступила почти на два метра.
Мелеет не только Синевир
Наибольшее обмеление на Синевире обычно фиксируется в августе-сентябре. Затем, когда становится прохладнее и начинаются осенние дожди, водная гладь увеличивается.
Однако в этом году летом и в начале осени из-за жары и засухи также фиксируется значительное обмеление рек Днестр и Дунай. В частности, водность Днестра на участке от устья до Залещиков снизилась до критических 8–19% от нормы. Обнажились каменистые берега, а в Хмельницкой области заметно пересохли живописные локации, в частности части Бакотского залива.
Еще более печальная ситуация на Дунае. Водность украинской части реки снизилась до 38-43% от нормы. Низкий уровень воды усложняет судоходство, создает риски водоснабжения и работы энергетических объектов. Также обмеление оказывает влияние на сельское хозяйство и усиливает нагрузку на природные экосистемы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как добраться до озера Синевир, что там можно посмотреть и где остановиться. Осенью Карпаты приобретают особую живописность.