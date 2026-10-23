Трамп после президентства мечтает дальше кошмарить людей. Как у него это может получиться

Американский лидер не собирается терять контроль

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него останется много власти, даже когда истечет срок его президентских полномочий. Даже не в статусе президента, Трамп сохранит несколько рычагов влияния.

Это заявление американский лидер сделал и в ходе выступления перед избирателями в штате Айова. Об этом рассказывает The Guardian.

"Знаете, у нас осталось чуть больше двух лет. Можете поверить? Но когда я уйду, у меня будет много власти, и я позабочусь о том, чтобы вы оставались на первом месте", — сказал Трамп.

Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Какую власть Трамп может сохранить после президентства

"Телеграф" разбирался, какие рычаги влияния может сохранить Трамп после того, как завершится его президентский срок (в январе 2029 года). Раскрыть тему помог ИИ ChatGPT.

После завершения президентского срока Трамп может и дальше оказывать значительное влияние на Республиканскую партию и американскую политику. Его заявление в Айове указывает, что он планирует оставаться политическим лидером и после ухода из Белого дома.

Один из главных рычагов Трампа – поддержка кандидатов. Он сможет усиливать позиции своих приверженцев, одобряя определенных политиков. Однопартийцы, которые не будут поддерживать его курс, будут испытывать дополнительное политическое давление. Борьба за приверженность Трампа и дальше будет оставаться частью внутрипартийной конкуренции.

Особое значение будет иметь выбор кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Если Трамп поддержит претендента на роль преемника, то сможет продвигать свой политический курс и после завершения президентского срока. Он сможет влиять и на приоритеты будущей администрации.

Популярность среди части избирателей и дальше будет придавать Трампу политический вес. Публичные выступления и поддержка конкретных кандидатов помогут ему мобилизовать свой электорат. Республиканцы, которые будут рассчитывать на голоса этих сторонников, будут учитывать позицию Трампа, даже если он уже не будет занимать государственную должность.

С помощью медиа Трамп сможет формировать повестку дня, комментировать решение властей и привлекать внимание к избранным темам. Политическая сила Трампа будет зависеть от того, сможет ли он влиять на настроения избирателей и поведение политиков, нуждающихся в их поддержке.

Масштаб дальнейшего влияния Трампа будет зависеть от разложения сил после выборов 2028 года. На него будут влиять положение республиканцев в Конгрессе, авторитет Трампа и их роль в выдвижении партийных кандидатов. Также большое значение будет иметь отношение будущего президента к Дональду Трампу.

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