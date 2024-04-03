Солнцезащитные очки на 2024 год: 5 самых модных форм, которые вам понравятся

Среди трендов сезона – каждый найдет себе что-то подходящее

Солнцезащитные очки – стильный аксессуар, который часто используют как главный акцент в образе. Они бывают разных форм, поэтому важно выбрать правильную, под свою внешность. Кстати, интересным вариантом в образе будет повесить очки на платок.

Vogue собрал пять стильных пар очков, уже продемонстрировавших модели на подиуме.

Очки XXL

Модные эксперты уже оценили такую модель. Они высказались, что это напоминает им очки из химической лаборатории или лыжные. Ведь они достаточно широкие и сделаны сплошь. Если у вас маленькое лицо, лучше воздержаться от покупки таких очков, потому что они будут закрывать значительную его часть. Впрочем, если этот тренд пришелся вам по душе, то выбирайте модели светлых цветов, чтобы не испортить образ.

Квадратные очки

Это смелая модель, которая может служить основным акцентом вашего лука. Ведь в тренде очки – квадратной широкой формы. Имеют эффектный и стильный вид. К ним лучше подбирать одежду из простых тканей и нейтральных цветов – белую, черную, коричневую. Тогда точно не прогадаете в выборе лука.

Кошачий глаз

Очки такой формы уже находятся в трендах не первый сезон. А все из-за их минималистичности и простоты. Понемногу "кошачий глаз" становится классикой. Поэтому они прекрасно дополнят ваш гардероб, ведь подходят к разной одежде и стилю.

Авиаторы

Очки-авиаторы – однозначно элегантные и нестандартные. Однако здесь все зависит от вкуса: кому-то нравится, кому-то — не очень. Дизайнеры предлагают в этом сезоне модель с пластиковой оправой черного цвета. К ней советуют выбирать стекло серого и теплого коричневого оттенков. Смело носите эти очки на работу, на прогулку или берите с собой в путешествие.

Черепаховый принт

Такой необычный принт на оправе – это еще один мощный тренд 2024 года. Если вам надоели традиционные цвета, это хорошая возможность поэкспериментировать. Кстати, очки с черепаховым дизайном будут актуальны разных форм. Так что можете попробовать.

Недавно "Телеграф" писал, что одним из акцентов в образе могут быть интересные очки. Кроме того, активные фактуры, яркие цвета и принтованные единицы.