Эти утонченные тату легко заменят украшения: пять красивых идей (фото)

От аккуратного браслета до минималистичного колье на шее

В настоящее время у многих людей есть татуировки, которыми они украшают свое тело. Некоторые следуют модным тенденциям, в то время как другие вкладывают глубокий смысл в свои рисунки на теле. К примеру, в прошлом году шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем поразил патриотическим тату.

Сейчас в тренде — тату в виде украшений, пишет prostoway. При создании рисунка тату-мастера стремятся имитировать драгоценные украшения — это татуировки в виде браслетов, колье и красивых орнаментов на плечах и лодыжках.

У каждого эксперта существует индивидуальный стиль и уникальные методы работы. Несмотря на это, существуют несколько общих подходов, которые могут заменить драгоценные украшения. Они всегда будут с вами.

Браслет на запястье

В дизайне можно использовать нежные пунктирные линии, напоминающие цепочки. Такие татуировки могут эффектно имитировать разнообразные стили, включая узоры из тонких или прочных элементов.

Бодичейн

Это изящная цепь, которая обычно охватывает область под грудью, но существуют разные варианты дизайна. Такое украшение выглядит очень романтично и соблазнительно.

Колье

Украшения в районе шеи пользуются популярностью среди женщин, помогая подчеркнуть красоту ключиц и область декольте. Тонкий дизайн выглядит очень нежно, особенно если выбрать минималистичный стиль.

Браслет на щиколотке

Прекрасный выбор для первого опыта, особенно для тех, кто опасается, что узор может наскучить. Татуировка на этом месте не бросается в глаза, поэтому вы будете видеть ее довольно редко.

Эполет

Это оригинальный элемент декора, размещенный на плече, часто ассоциируемый с военной формой. Рисунок выглядит эффектно и элегантно, особенно при правильном размещении.

Ранее свое тату продемонстрировала украинская певица Надя Дорофеева. Следует отметить, что артистка предпочитает черно-белые татуировки и не использует цветные.