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Ці витончені тату легко замінять прикраси: п’ять красивих ідей (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Тату-браслет, який завжди з вами Новина оновлена 05 квітня 2024, 09:07
Тату-браслет, який завжди з вами. Фото instagram.com

Від акуратного браслета до мінімалістичного кольє на шиї

Нині багато людей мають татуювання, якими вони прикрашають своє тіло. Деякі йдуть за модними тенденціями, тоді як інші вкладають глибокий зміст у свої малюнки на тілі. Наприклад, минулого року шоумен і воїн ЗСУ Даніель Салем вразив патріотичним тату.

Зараз у тренді – тату у вигляді прикрас, пише prostoway. При створенні малюнка тату-майстри прагнуть імітувати дорогоцінні прикраси – це татуювання у вигляді браслетів, кольє та гарних орнаментів на плечах та кісточках.

Кожен експерт має індивідуальний стиль і унікальні методи роботи. Попри це, є кілька загальних підходів, які можуть замінити дорогоцінні прикраси. Вони завжди будуть із вами.

Браслет на зап’ясті

У дизайні можна використовувати ніжні пунктирні лінії, що нагадують ланцюжки. Такі татуювання можуть ефектно імітувати різноманітні стилі, включаючи візерунки із тонких або міцних елементів.

тату Браслет на зап’ястя

Бодічейн

Це витончений ланцюг, який зазвичай охоплює область під грудьми, але існують різні варіанти дизайну. Така прикраса виглядає дуже романтично та звабливо.

тату під грудьми

Кольє

Прикраси в районі шиї мають популярність серед жінок, допомагаючи підкреслити красу ключиць та область декольте. Тонкий дизайн виглядає дуже ніжно, особливо якщо вибрати мінімалістичний стиль.

тату Кольє

Браслет на щиколотці

Прекрасний вибір для першого досвіду, особливо для тих, хто побоюється, що візерунок може набриднути. Татуювання на цьому місці не впадає в око, тому ви бачитимете її досить рідко.

тату Браслет на щиколотці

Еполет

Це оригінальний елемент декору, розміщений на плечі, що асоціюється з військовою формою. Малюнок виглядає ефектно та елегантно, особливо при правильному розміщенні.

тату Еполет

Раніше своє тату продемонструвала українська співачка Надя Дорофєєва. Слід зазначити, що артистка надає перевагу чорно-білим татуюванням і не використовує кольорові.

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#Мода #Прикраси #Тату #Татуювання