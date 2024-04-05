Ці витончені тату легко замінять прикраси: п’ять красивих ідей (фото)

Від акуратного браслета до мінімалістичного кольє на шиї

Нині багато людей мають татуювання, якими вони прикрашають своє тіло. Деякі йдуть за модними тенденціями, тоді як інші вкладають глибокий зміст у свої малюнки на тілі. Наприклад, минулого року шоумен і воїн ЗСУ Даніель Салем вразив патріотичним тату.

Зараз у тренді – тату у вигляді прикрас, пише prostoway. При створенні малюнка тату-майстри прагнуть імітувати дорогоцінні прикраси – це татуювання у вигляді браслетів, кольє та гарних орнаментів на плечах та кісточках.

Кожен експерт має індивідуальний стиль і унікальні методи роботи. Попри це, є кілька загальних підходів, які можуть замінити дорогоцінні прикраси. Вони завжди будуть із вами.

Браслет на зап’ясті

У дизайні можна використовувати ніжні пунктирні лінії, що нагадують ланцюжки. Такі татуювання можуть ефектно імітувати різноманітні стилі, включаючи візерунки із тонких або міцних елементів.

Бодічейн

Це витончений ланцюг, який зазвичай охоплює область під грудьми, але існують різні варіанти дизайну. Така прикраса виглядає дуже романтично та звабливо.

Кольє

Прикраси в районі шиї мають популярність серед жінок, допомагаючи підкреслити красу ключиць та область декольте. Тонкий дизайн виглядає дуже ніжно, особливо якщо вибрати мінімалістичний стиль.

Браслет на щиколотці

Прекрасний вибір для першого досвіду, особливо для тих, хто побоюється, що візерунок може набриднути. Татуювання на цьому місці не впадає в око, тому ви бачитимете її досить рідко.

Еполет

Це оригінальний елемент декору, розміщений на плечі, що асоціюється з військовою формою. Малюнок виглядає ефектно та елегантно, особливо при правильному розміщенні.

Раніше своє тату продемонструвала українська співачка Надя Дорофєєва. Слід зазначити, що артистка надає перевагу чорно-білим татуюванням і не використовує кольорові.