Цветы на ногтях – не старомодно: пять идей весеннего маникюра (фото)

Такой маникюр понравится каждой

Если еще не выбрали идеальный маникюр на весну, стоит обратить внимание на эти идеи. Эти цветочные дизайны точно вам понравятся и сделают ваши ручки по-особому красивыми. "Телеграф" ранее делился идеями маникюра с перламутровым сиянием, а теперь рассказывает, как украсить ногти цветками стильно.

Маникюр с цветами отошел на второй план с появлением в трендах однотонных дизайнов. Однако весна 2024 года – время ярких и неординарных принтов, поэтому такие ногти – лучший выбор для тех, кто хочет сделать руки женственными и элегантными.

Красивый маникюр с цветочным дизайном не смотрится скучно и делает руки по-особому красивыми и нежными. Он будет точно привлекать внимание и вызывать восхищение. Такой маникюр прекрасно дополнит весенние образы и сделает простые однотонные аутфиты более яркими.

Идеи маникюра с цветами.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр сделать на короткие ногти. Мы поделились идеями яркого дизайна.