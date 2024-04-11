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Цветы на ногтях – не старомодно: пять идей весеннего маникюра (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
В моде не только классические дизайны
В моде не только классические дизайны. Фото Pinterest

Такой маникюр понравится каждой

Если еще не выбрали идеальный маникюр на весну, стоит обратить внимание на эти идеи. Эти цветочные дизайны точно вам понравятся и сделают ваши ручки по-особому красивыми. "Телеграф" ранее делился идеями маникюра с перламутровым сиянием, а теперь рассказывает, как украсить ногти цветками стильно.

Маникюр с цветами отошел на второй план с появлением в трендах однотонных дизайнов. Однако весна 2024 года – время ярких и неординарных принтов, поэтому такие ногти – лучший выбор для тех, кто хочет сделать руки женственными и элегантными.

Красивый маникюр с цветочным дизайном не смотрится скучно и делает руки по-особому красивыми и нежными. Он будет точно привлекать внимание и вызывать восхищение. Такой маникюр прекрасно дополнит весенние образы и сделает простые однотонные аутфиты более яркими.

Идеи маникюра с цветами.

Идеи маникюра на весну 2024
Фото: pinterest
Зеленый маникюр с цветами.
Фото: pinterest
Маникюр с цветами 2024 года.
Фото: pinterest
Молочный маникюр
Фото: pinterest
Маникюр с цветами
Фото: pinterest
Цветочный маникюр
Фото: pinterest
Нежный маникюр на весну 2024 года.
Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр сделать на короткие ногти. Мы поделились идеями яркого дизайна.

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#Мода #Ногти #Маникюр #Стиль