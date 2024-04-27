К юбке – кроссовки, к брюкам – туфли: идеи стильных образов с "неуместной" обувью (фото)

Добавить к весеннему образу неожиданную по стилю или цвету обувь — модный ход

Помните, как раньше все было ясно. К платью надеваем туфли на каблуке, к джинсам – стильные кроссовки. Простые правила, которым было легко следовать. Сейчас все изменилось.

Нет больше никаких правил, можно совмещать все со всем. Казалось бы, наконец-то свобода. Но именно когда нет никаких правил, возникает больше всего вопросов, отмечает украинский стилист Марина Фадеева.

Сегодня большинство стильных образов построено на контрастах. Поэтому добавить в лук неожиданную обувь — стильный ход, не требующий дополнительных затрат. Надо просто найти новые комбинации в уже существующем гардеробе.

"Wrong shoe theory" впервые ввела стилистка Элисон Борнштейн. И с тех пор эта стилистическая теория стала очень популярной во всем мире. Мне кажется причина такой популярности в том, что это самый простой способ сделать любой образ современным", – отмечает эксперт.

Микс сезонов

Добавить к весенне-летнему образу ковбойки или сапоги, а к осеннему, напротив, открытую обувь.

Противоположные стили

Дополнить леггинсы сапогами на каблуке вместо кроссовок, либо добавить биркенштоки, либо уги к образу с пиджаком вместо лоферов. Контраст отлично работает в современном стайлинге.

Баланс объемов

Сбалансированный по объему образ всегда имеет гармоничный образ. Самый простой путь – сбалансировать приталенный образ объемной обувью. Или, наоборот, добавить к брюкам карго изящные лодочки.

Различные фактуры

Деним + прозрачные балетки или кожа с принтованной обувью. Сочетание разных фактур делают образ более интересным, добавляя детали, которые хочется рассматривать.

Неожиданный цвет

Яркая обувь станет классным акцентом в нейтральном образе.

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.