Уникальные следы человека, которым около 90 тысяч лет, найдены в Африке

Они лучше всего отражают присутствие человека на Земле в то время

Ученые, проводившие исследования в Марокко, обнародовали неожиданное открытие – древние следы человеческих ног, которым уже 90 000 лет. Эта уникальная находка, сохранившаяся на пляже, признана одним из старейших и сохранившихся доказательств присутствия человека в мире.

Об этом сообщает Times of India. Исследование места, единственного в своем роде в Северной Африке и Южном Средиземноморье, выявило две отдельные тропы с 85 отпечатками человеческих ног. Эти следы, которые, кажется, принадлежат не менее пяти ранним Homo sapiens, раскрывают давнюю историю.

Как была обнаружена эта находка

Подтвержденные результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, где описывается, как команда случайно обнаружила следы 2022 года. Главный исследователь Мунф Седрати, доцент кафедры прибрежной динамики и геоморфологии во Франции, рассказал о процессе открытия следующим образом: во время прекращения прилива я подчеркнул нашей команде необходимость исследовать другой пляж на север. Мы были приятно удивлены, обнаружив первый след. Сначала мы сомневались, действительно ли это отражение ноги, но впоследствии нашли еще много других следов.

Исследователи объяснили, что их измерения на месте позволили определить разные аспекты следов, такие как их длина и глубина. Анализируя давление стопы и размер следов, они смогли приблизительно определить возраст людей, оставивших эти следы, среди которых были дети, подростки и взрослые.

Согласно сообщениям, сохранность этих древних следов удивительна, и это объясняется разнообразием факторов, включая планировку пляжа и высокий уровень приливов и отливов. Эта неожиданная находка не только раскрывает давнюю историю человечества, но подчеркивает важность случайных открытий в разгадке тайн нашего прошлого.

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