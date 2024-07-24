Одни говорят, что тихо, другие предупреждают о 6-балльной магнитной буре: прогноз на ближайшие дни

Плохое настроение обеспечено

Астросиноптики уверяют, что выброс корональной массы (СМЕ) прибыл на Землю раньше шести часов и не создал магнитную бурю. В то же время, другие уверены — наша планета в лапах геомагнитной бури 6 баллов.

Обычно ранний CME поражает сильнее, чем прогнозировалось, из-за его более высокой, чем ожидалось, скорости, как говорят на сайте исследования космической погоды Spaceweather. Но в этом случае влияние выброса было неэффективным.

"Магнитные поля внутри CME не соединялись с магнитосферой Земли, поэтому геомагнитной бури не было", — объяснили астросинопики.

В то же время с этим прогнозом не согласны ученые из ресурса Meteoagent. Согласно обновленному графику геомагнитных колебаний, в ближайшие дни предусматриваются магнитные бури 4 и 6 баллов.

Сейчас, 24 июля, на Земле царит магнитная буря 6 баллов, которая на следующий день, 25 июля, уменьшится до умеренного геомагнитного шторма 4 балла.

После того, к концу недели, ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение для 8 областей Украины. После сложных погодных условий в некоторые города страны вернется жара.