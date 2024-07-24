Одні кажуть, що тихо, інші попереджають про 6-бальну магнітну бурю: прогноз на найближчі дні

Поганий настрій забезпечено

Астросиноптики запевняють, що викид корональної маси (СМЕ) прибув на Землю раніше на шість годин і не створив магнітну бурю. Водночас інші впевнені — наша планета в лапах геомагнітної бурі 6 балів.

Зазвичай ранній CME вражає сильніше, ніж прогнозувалося, через його вищу, ніж очікувалося, швидкість, як кажуть на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather. Але в цьому випадку вплив викиду був не ефективним.

"Магнітні поля всередині CME не з’єднувалися з магнітосферою Землі, тому геомагнітної бурі не було", — пояснили астросинопики.

Водночас з цим прогнозом не погоджуються вчені з ресурсу Meteoagent. Згідно з оновленим графіком геомагнітних коливань, найближчими днями передбачаються магнітні бурі 4 та 6 балів.

Наразі, 24 липня, на Землі панує магнітна буря 6 балів, яка наступного дня, 25 липня, зменшиться до помірного геомагнітного шторму 4 балів.

Після того, до кінця тижня, очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики оголосили штормове попередження для 8 областей України. Після складних погодних умов в деякі міста країни повернеться спека.