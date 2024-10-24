Столетие под льдом: исследователи раскрыли новые детали затонувшего в Антарктиде корабля "Endurance"

На подробных снимках можно увидеть разбросанные по палубе вещи

Исследователи из Фонда морского наследия Фолклендских островов провели подробное 3D-сканирование легендарного корабля "Endurance", пролежавшего под льдами Антарктиды более столетия. Снимки войдут в новый документальный фильм, премьера которого запланирована на 1 ноября.

Об этом сообщает издание LiveScience. Отмечается, что корабль длиной 44 метра сохранился удивительно хорошо благодаря холодным водам моря Уедделла.

Мачта и часть перил не уцелели, однако верхняя палуба осталась почти нетронутой. На подробных снимках можно увидеть разбросанные по палубе тарелки, старый ботинок среди такелажа и даже кусок линолеума с оригинальным звездчатым узором.

Новые детали, снятые благодаря современным технологиям

Новые детали, снятые благодаря современным технологиям

Новые детали, снятые благодаря современным технологиям

Корабль "Endurance" затонул в 1915 году во время амбициозной экспедиции сэра Эрнеста Шеклтона, целью которой было первое в истории пересечения Антарктиды пешком. Корабль отправился с острова Южная Джорджия в августе 1914 года, но не добрался до берегов Антарктиды – его зажало льдом.

Корабль на архивном фото

После 10 месяцев борьбы со льдом судно не выдержало давления и, наконец, затонуло. 28 членов экипажа оказались в экстремальной ситуации с ограниченными запасами и несколькими спасательными шлюпками. Им удалось добраться до безлюдного острова Мордвинова или Элефант, находящегося в 241 километре от Антарктического полуострова.

Корабль пролежал на дне 100 лет

Надпись до сих пор читается

Судно в отличном состоянии

Шеклтон с пятью моряками отправился за помощью на маленькой лодке, преодолев 1200 километров штормового океана до китобойной станции на Южной Джорджии. Спасательная операция длилась четыре месяца, но завершилась успешно – все члены экипажа чудом выжили.

"Это не просто величайшая история выживания в истории человечества, это также история о том, как поражение может обернуться триумфом", — отметил телеведущий и исполнительный продюсер документального фильма Дэн Сноу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Китае обнаружили самые маленькие яйца динозавров. Окаменелости нашли еще в 2021 году, однако специалисты до последнего времени не могли выяснить, что должно из них вылупиться.