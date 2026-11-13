Не выбрасывайте пустые бутылки: как они спасут зимой любителей растений

В солнечный день укрытие нуждается в проветривании, чтобы растение не перегрелось

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Отрезанной нижней частью прозрачной пластиковой бутылки накрывают молодые растения срезом к земле. Такой колпак защищает ростки от холодного ветра и помогает сохранить тепло во время похолодания. Его можно использовать и в квартире – над рассадой в горшке.

Как подготовить бутылку для укрытия растений на грядке или подоконнике, рассказывает "Телеграф". Размер подбирают так, чтобы внутри оставалось пространство для роста, а листья не касались пластиковых стенок.

Вымойте бутылку и снимите этикетку, которая будет заслонять свет. Осторожно отрежьте нижнюю часть вместе с дном, оставив достаточную высоту для ростка. Накройте растение и немного заглубите срезанный край в почву, чтобы колпак держался на месте. После разрезания пластик бывает острым, поэтому работайте осторожно.

В квартире пластиковым колпаком целесообразно накрывать растения, которым нужна повышенная влажность: например, потребность в влажности у тропических комнатных растений зависит от вида, а тонколистным обычно требуется больше влаги, чем растениям с толстыми восковыми листьями. Оставляйте крышку немного приоткрытой или регулярно поднимайте ее для проветривания: если появился конденсат, укрытие нужно открыть, ведь чрезмерная влажность может привести к загниванию семян.

Пластиковый колпак может сильно нагреваться, поэтому в солнечные дни его стоит приподнимать или снимать, а для вентиляции можно оставить небольшое отверстие.

В квартире пластиковый колпак помогает поддерживать влажность вокруг молодого растения Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На грядке в теплый солнечный день укрытие тоже приподнимайте или снимайте. Для полива временно убирайте его и увлажняйте почву по мере необходимости, не допуская переувлажнения. Когда растение подрастет и ему станет тесно, снимите колпак или замените его на больший.

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