Гетман без власти Иван Скоропадский: как Украина теряла остатки независимости после Батуринской резни и Полтавской битвы

Детище Петра І Санкт-Петербург был построен на костях украинских казаков

Переход 3 ноября 1708 года гетмана Украины Ивана Мазепы на сторону короля Швеции Карла XII во время Северной войны (1700—1721) застал врасплох не только российского царя Петра I, но и большую часть старшины Гетманщины. Многие представители которой уже давно были в глухой оппозиции к московитам из-за притеснений прав автономной Гетманщины, которая постепенно становилась обыкновенной колонией. В то время казаки вообще не знали о планах Мазепы и старшины и готовились воевать со шведами. Семь из 10 гетманских полков были задействованы в боевых действиях на территории Белоруссии и Польши. Под рукой у Ивана Мазепы оставались всего от 5 до 7 тысяч компанейцев и сердюков. И это была едва ли не главная причина предстоящей катастрофы украинских государственников.

"Предательство" Мазепы

Трехсторонние секретные переговоры между Мазепой, шведским монархом и новым польским королем Станиславом Лещинским, который пошел на союз со Швецией, велись уже почти два года. В ночь на 28 сентября 1707 года Иван Мазепа поцеловал крест вместе с генеральным писарем Пилипом Орликом после того, как они прочитали и долго обсуждали текст договора. 68-летний седовласый гетман продиктовал:"Я присягаюся перед всевидячим Богом, що [роблю це] не для власної користи, не для вищих почестей, не для більшого багатства ані якихось інших примх, але для вас усіх, хто є під моєю владою і урядом, для жінок і дітей наших, для спільного добра матері моєї вітчизни, бідної України, усього Війська Запорозького та народу малоросійського, для піднесення і поширення прав і вольностей Війська. Я хочу з Божою поміччю вчинити так, щоб ви, ваші жінки й діти і батьківщина разом з Військом Запорозьким не загинули ні від Москви, ні від шведів".

Гетман Украины Иван Мазепа. Картина Натальи Павлусенко (с разрешения художницы)

Чем была обусловлена позиция самого гетмана, который долгое время верно служил империи? Он решил идти ва-банк только после того, как поступило неожиданное известие о марше главной шведской армии не на Москву, а на украинские земли. Впоследствии, уже в эмиграции, Пилип Орлик напишет, что Мазепа воскликнул: "Який нечистий жене його сюди? Він же приведе мені всю московську зграю!"

На самом деле шведы решили идти на богатую Украину, потому что оказались на грани голода и из-за отсутствия фуража – московиты применили на землях Восточной Белоруссии тактику "выжженной земли". Таким образом, Украина из далекого тыла во время Северной войны автоматически превращалась в арену боевых действий. А Петр I между тем настаивал на выступлении украинских войск для соединения с российскими. 3 ноября 1708 года гетман перешел Рубикон, оставив в своей столице Батурине около трех тысяч воинов для ее защиты, и отправился навстречу войскам Карла XII. Значительная часть казаков не поддержали действия гетмана и бежали в расположение российских войск…

Иван Мазепа и Карл XII на Днепре после Полтавской битвы. Художник Густав Седерстрем, 1880-е годы

"Внезапность и неподготовленность перехода к шведам привели к тому, что многие из старшин, разделявших убеждения государственников, не смогли к ним присоединиться. Это прежде всего относится к генеральному есаулу Ивану Скоропадскому, человеку к тому времени уже немолодому (ему было более 60 лет) и заслуженному, которому Мазепа доверял. Именно Скоропадский ездил в Москву, когда стало известно о доносе Кочубея. Гетман написал Скоропадскому только 30 октября, уже находясь у шведов. Он давал ему инструкцию: если не удастся засесть в Стародубе, идти на соединение к Батурину. Письма генеральный есаул не получил, но, оказавшись в окружении русских войск, был вынужден ехать в Глухов" (Татьяна Таирова-Яковлева, "Мазепа").

Неистовый террор, организованный московитами

Российские войска под командованием Александра Меншикова подошли к Батурину и из-за измены (Прилукский полковой обозный Федор Нос провел московитов через тайный подземный ход) ворвались 13 ноября в город. Гарнизон был истреблен, а "після цього вояки взялися за беззбройних городян, котрі, як підкреслить автор "Історії Русів" "нимало в умысле Мазепином не участвовали": за один день було винищено близько шести тисяч батуринців (за іншими даними – до 15 тис.), у тому числі жінок і дітей… Трупи нещасних жертв вкривали вулиці, а понівечені тіла взятих у полон козаків прив’язували до дощок і кидали в р. Сейм, аби, пливучи, вони наводили жах на всіх, хто наміриться підтримати Мазепу", – пишет известный украинский историк Наталя Яковенко. Гетман был объявлен в царском манифесте предателем и затем подвергнут анафеме (которую благополучно провозглашали с церковных амвонов московские попы и их приспешники-украинцы из высшего клира, и именно в тех церквях, которые и строились за счет Мазепы).

Линогравюра «Великий льох». К поэме Т. Г. Шевченко. Художник Василий Лопата. 1990 г. Иллюстрирует жуткие события гибели Батурина в 1708 г., которые описываются в одной из частей поэмы-мистерии

Начался неистовый террор, организованный московитами, по украинским городами и селам прокатилась волна доносов; заработали следственные комиссии, которые выбивали признания из подозреваемых "в измене". Подлежали конфискации имения старшин, поддержавших Мазепу. Их получили генералы оккупантов, а также некоторые старшины, которые вовремя, еще до резни в Батурине покаялись. Среди них были миргородский полковник Даниил Апостол, генеральный хорунжий Иван Сулима, компанейский полковник Игнат Галаган и другие.

Уже 17 ноября 1708 года в Глухове собрался старшинский совет под пристальным надзором царских опричников. Безальтернативную кандидатуру Ивана Скоропадского выдвинул сам Петр I (он отверг кандидатуру Павла Полуботка, которого считал "слишком хитрым", и "из него может выйти второй Мазепа"). Причем за день до "коронации" нового гетмана произошло яркое действо: "на майдані було встановлено ешафот із шибеницею, на нього поставили опудало, що уособлювало гетьмана, голосно зачитали вирок, а далі кат повісив опудало, попередньо зірвавши з нього кавалерську стрічку ордену Андрія Первозваного", – пишет Наталья Яковенко.

Россияне провели еще одну "зачистку": после того, как на сторону войск Мазепы в марте 1709 года перешли сечевики во главе с кошевым Костем Гордиенко, уже в мае была разгромлена Чертомлыкская Сечь, а захваченных в плен казаков казнили. Затем, уже 8 июля 1709 года состоялось генеральная Полтавская битва, в которой шведско-украинская армия была наголову разбита. И куда больше украинцев (в современном понимании — коллаборационистов) выступили во время боевых действий на стороне московитов.

Полтавская битва. Художник Пьер-Денис Мартин, 1726 год

Умер Иван Мазепа ночью на 3 октября 1709 года в молдавском городе Бендеры – на территории Османской империи.

Принудительная мобилизация казаков и запрет украинских книг

Для пристального надзора и контроля за территорией Гетманщины и разрушенной Запорожской Сечи Петр I назначил министра-президента, суздальского стольника Андрея Измайлова. Он получил инструкцию из десяти пунктов, которые ставили администрацию новоназначенного гетмана Ивана Скоропадского в полную зависимость от московитов. Правительство оккупантов разместило на территории Левобережной Украины и в Киеве 10 драгунских полков, которые должно было содержать местное население. Скоропадский не имел права самостоятельно назначать на должности не только генеральную старшину, но и полковую. Началась принудительная мобилизация казаков для участия в боевых действиях в продолжавшейся Северной войне. Казаков как арестантов отправляли на строительство укреплений и каналов (Волгодонский, на Ладоге), а также на строительство новой столицы Российского государства – Санкт-Петербурга. По европейским лекалам, практически на костях наших земляков, построен этот город.

Петр I. Художник Поль Деларош, 1838 год

Были запрещены торговые отношения Гетманщины со странами Европы и Азии. В 1720 году поступило распоряжение Петра I о запрете печатать книги на украинском языке (это очень напоминает современную ситуацию на оккупированных россиянами территориях на востоке и юге Украины, где идет принудительная русификация школьников, жгут украиноязычные книги…).

Все время гетманства Иван Скоропадский пытался протестовать против действий колониальной администрации, но из-за того, что был лишен реальной власти, он практически никак не мог влиять на ситуацию на украинских землях. Наконец, 16 (27) мая 1722 года указом императора России Петра I была создана Малороссийская коллегия, которая окончательно решила судьбу гетмана и его окружения. Очень скоро, 3 (14) июля Иван Скоропадский умирает…

Гетман Иван Скоропадский. Художник Иван Землюков, 1840-е годы

Абсолютно в "десятку" слова украинского мыслителя и политолога Дмитрия Донцова в "Підставах нашої політики" (1921), который более века назад, после поражения Национальной революции 1917—1921 годов писал: "Як ми вже бачили, Україна була першою, була першим етапом, котрий мусіла минути Росія в своїй експансії на Захід: політичній, соціяльній і культурно-релігійній. По кожній поразці України відчувала це в тій хвилі Европа новим натиском на неї російського колоса, і навпаки: кожне ослаблення Европи, чи упадок Польщі, чи ослаблення Швеції, або Туреччини, фатально відбивалися на Україні: обмеженням автономії за першого Скоропадського, її скасуванням по щасливих для Росії війнах з Туреччиною, знищенням унії по упадку Польщі".