Гетман без власти Иван Скоропадский: как Украина теряла остатки независимости после Батуринской резни и Полтавской битвы
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Детище Петра І Санкт-Петербург был построен на костях украинских казаков
Переход 3 ноября 1708 года гетмана Украины Ивана Мазепы на сторону короля Швеции Карла XII во время Северной войны (1700—1721) застал врасплох не только российского царя Петра I, но и большую часть старшины Гетманщины. Многие представители которой уже давно были в глухой оппозиции к московитам из-за притеснений прав автономной Гетманщины, которая постепенно становилась обыкновенной колонией. В то время казаки вообще не знали о планах Мазепы и старшины и готовились воевать со шведами. Семь из 10 гетманских полков были задействованы в боевых действиях на территории Белоруссии и Польши. Под рукой у Ивана Мазепы оставались всего от 5 до 7 тысяч компанейцев и сердюков. И это была едва ли не главная причина предстоящей катастрофы украинских государственников.
"Предательство" Мазепы
Трехсторонние секретные переговоры между Мазепой, шведским монархом и новым польским королем Станиславом Лещинским, который пошел на союз со Швецией, велись уже почти два года. В ночь на 28 сентября 1707 года Иван Мазепа поцеловал крест вместе с генеральным писарем Пилипом Орликом после того, как они прочитали и долго обсуждали текст договора. 68-летний седовласый гетман продиктовал:"Я присягаюся перед всевидячим Богом, що [роблю це] не для власної користи, не для вищих почестей, не для більшого багатства ані якихось інших примх, але для вас усіх, хто є під моєю владою і урядом, для жінок і дітей наших, для спільного добра матері моєї вітчизни, бідної України, усього Війська Запорозького та народу малоросійського, для піднесення і поширення прав і вольностей Війська. Я хочу з Божою поміччю вчинити так, щоб ви, ваші жінки й діти і батьківщина разом з Військом Запорозьким не загинули ні від Москви, ні від шведів".
Чем была обусловлена позиция самого гетмана, который долгое время верно служил империи? Он решил идти ва-банк только после того, как поступило неожиданное известие о марше главной шведской армии не на Москву, а на украинские земли. Впоследствии, уже в эмиграции, Пилип Орлик напишет, что Мазепа воскликнул: "Який нечистий жене його сюди? Він же приведе мені всю московську зграю!"
На самом деле шведы решили идти на богатую Украину, потому что оказались на грани голода и из-за отсутствия фуража – московиты применили на землях Восточной Белоруссии тактику "выжженной земли". Таким образом, Украина из далекого тыла во время Северной войны автоматически превращалась в арену боевых действий. А Петр I между тем настаивал на выступлении украинских войск для соединения с российскими. 3 ноября 1708 года гетман перешел Рубикон, оставив в своей столице Батурине около трех тысяч воинов для ее защиты, и отправился навстречу войскам Карла XII. Значительная часть казаков не поддержали действия гетмана и бежали в расположение российских войск…
"Внезапность и неподготовленность перехода к шведам привели к тому, что многие из старшин, разделявших убеждения государственников, не смогли к ним присоединиться. Это прежде всего относится к генеральному есаулу Ивану Скоропадскому, человеку к тому времени уже немолодому (ему было более 60 лет) и заслуженному, которому Мазепа доверял. Именно Скоропадский ездил в Москву, когда стало известно о доносе Кочубея. Гетман написал Скоропадскому только 30 октября, уже находясь у шведов. Он давал ему инструкцию: если не удастся засесть в Стародубе, идти на соединение к Батурину. Письма генеральный есаул не получил, но, оказавшись в окружении русских войск, был вынужден ехать в Глухов" (Татьяна Таирова-Яковлева, "Мазепа").
Неистовый террор, организованный московитами
Российские войска под командованием Александра Меншикова подошли к Батурину и из-за измены (Прилукский полковой обозный Федор Нос провел московитов через тайный подземный ход) ворвались 13 ноября в город. Гарнизон был истреблен, а "після цього вояки взялися за беззбройних городян, котрі, як підкреслить автор "Історії Русів" "нимало в умысле Мазепином не участвовали": за один день було винищено близько шести тисяч батуринців (за іншими даними – до 15 тис.), у тому числі жінок і дітей… Трупи нещасних жертв вкривали вулиці, а понівечені тіла взятих у полон козаків прив’язували до дощок і кидали в р. Сейм, аби, пливучи, вони наводили жах на всіх, хто наміриться підтримати Мазепу", – пишет известный украинский историк Наталя Яковенко. Гетман был объявлен в царском манифесте предателем и затем подвергнут анафеме (которую благополучно провозглашали с церковных амвонов московские попы и их приспешники-украинцы из высшего клира, и именно в тех церквях, которые и строились за счет Мазепы).
Начался неистовый террор, организованный московитами, по украинским городами и селам прокатилась волна доносов; заработали следственные комиссии, которые выбивали признания из подозреваемых "в измене". Подлежали конфискации имения старшин, поддержавших Мазепу. Их получили генералы оккупантов, а также некоторые старшины, которые вовремя, еще до резни в Батурине покаялись. Среди них были миргородский полковник Даниил Апостол, генеральный хорунжий Иван Сулима, компанейский полковник Игнат Галаган и другие.
Уже 17 ноября 1708 года в Глухове собрался старшинский совет под пристальным надзором царских опричников. Безальтернативную кандидатуру Ивана Скоропадского выдвинул сам Петр I (он отверг кандидатуру Павла Полуботка, которого считал "слишком хитрым", и "из него может выйти второй Мазепа"). Причем за день до "коронации" нового гетмана произошло яркое действо: "на майдані було встановлено ешафот із шибеницею, на нього поставили опудало, що уособлювало гетьмана, голосно зачитали вирок, а далі кат повісив опудало, попередньо зірвавши з нього кавалерську стрічку ордену Андрія Первозваного", – пишет Наталья Яковенко.
Россияне провели еще одну "зачистку": после того, как на сторону войск Мазепы в марте 1709 года перешли сечевики во главе с кошевым Костем Гордиенко, уже в мае была разгромлена Чертомлыкская Сечь, а захваченных в плен казаков казнили. Затем, уже 8 июля 1709 года состоялось генеральная Полтавская битва, в которой шведско-украинская армия была наголову разбита. И куда больше украинцев (в современном понимании — коллаборационистов) выступили во время боевых действий на стороне московитов.
Умер Иван Мазепа ночью на 3 октября 1709 года в молдавском городе Бендеры – на территории Османской империи.
Принудительная мобилизация казаков и запрет украинских книг
Для пристального надзора и контроля за территорией Гетманщины и разрушенной Запорожской Сечи Петр I назначил министра-президента, суздальского стольника Андрея Измайлова. Он получил инструкцию из десяти пунктов, которые ставили администрацию новоназначенного гетмана Ивана Скоропадского в полную зависимость от московитов. Правительство оккупантов разместило на территории Левобережной Украины и в Киеве 10 драгунских полков, которые должно было содержать местное население. Скоропадский не имел права самостоятельно назначать на должности не только генеральную старшину, но и полковую. Началась принудительная мобилизация казаков для участия в боевых действиях в продолжавшейся Северной войне. Казаков как арестантов отправляли на строительство укреплений и каналов (Волгодонский, на Ладоге), а также на строительство новой столицы Российского государства – Санкт-Петербурга. По европейским лекалам, практически на костях наших земляков, построен этот город.
Были запрещены торговые отношения Гетманщины со странами Европы и Азии. В 1720 году поступило распоряжение Петра I о запрете печатать книги на украинском языке (это очень напоминает современную ситуацию на оккупированных россиянами территориях на востоке и юге Украины, где идет принудительная русификация школьников, жгут украиноязычные книги…).
Все время гетманства Иван Скоропадский пытался протестовать против действий колониальной администрации, но из-за того, что был лишен реальной власти, он практически никак не мог влиять на ситуацию на украинских землях. Наконец, 16 (27) мая 1722 года указом императора России Петра I была создана Малороссийская коллегия, которая окончательно решила судьбу гетмана и его окружения. Очень скоро, 3 (14) июля Иван Скоропадский умирает…
Абсолютно в "десятку" слова украинского мыслителя и политолога Дмитрия Донцова в "Підставах нашої політики" (1921), который более века назад, после поражения Национальной революции 1917—1921 годов писал: "Як ми вже бачили, Україна була першою, була першим етапом, котрий мусіла минути Росія в своїй експансії на Захід: політичній, соціяльній і культурно-релігійній. По кожній поразці України відчувала це в тій хвилі Европа новим натиском на неї російського колоса, і навпаки: кожне ослаблення Европи, чи упадок Польщі, чи ослаблення Швеції, або Туреччини, фатально відбивалися на Україні: обмеженням автономії за першого Скоропадського, її скасуванням по щасливих для Росії війнах з Туреччиною, знищенням унії по упадку Польщі".