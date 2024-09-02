Вы предок запорожских казаков, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Многие из этих фамилий сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Например, даже о роде деятельности их предков.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях, которые давали казакам. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, вы принадлежите к одному из таких славных родов.

Таких фамилий, к слову, до сих пор очень много. Одни из них означают род занятий, которые выполнял казак в Запорожской Сечи — Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.

Другие, такие как Соломаха или Тетеря означают виды каши, которые почти каждый день ели казаки. Еще козакам в Сечи давали прозвища, которые указывают на место их рождения. Это позднее закрепилось в некоторых фамилиях: Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.п.

Другие казацкие фамилии украинцев:

Губенко,

Горбинис,

Головатий,

Чуб,

Носенко,

Рябко,

Легкоступ.

Убийвовк,

Непийпиво,

Недайкаша,

Непийвода,

Небийбаба,

Паливода,

Нагнибида,

Перебийнис.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии давали умным украинцам.