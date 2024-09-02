Вы предок запорожских казаков, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою
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Многие из этих фамилий сохранились до сих пор
Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Например, даже о роде деятельности их предков.
"Телеграф" рассказывает о фамилиях, которые давали казакам. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, вы принадлежите к одному из таких славных родов.
Таких фамилий, к слову, до сих пор очень много. Одни из них означают род занятий, которые выполнял казак в Запорожской Сечи — Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.
Другие, такие как Соломаха или Тетеря означают виды каши, которые почти каждый день ели казаки. Еще козакам в Сечи давали прозвища, которые указывают на место их рождения. Это позднее закрепилось в некоторых фамилиях: Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.п.
Другие казацкие фамилии украинцев:
- Губенко,
- Горбинис,
- Головатий,
- Чуб,
- Носенко,
- Рябко,
- Легкоступ.
- Убийвовк,
- Непийпиво,
- Недайкаша,
- Непийвода,
- Небийбаба,
- Паливода,
- Нагнибида,
- Перебийнис.
Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии давали умным украинцам.