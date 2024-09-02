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Вы предок запорожских казаков, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запорожская сечь Новость обновлена 02 сентября 2024, 09:48
Запорожская сечь. Фото https://myukraine.org.ua

Многие из этих фамилий сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Например, даже о роде деятельности их предков.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях, которые давали казакам. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, вы принадлежите к одному из таких славных родов.

Таких фамилий, к слову, до сих пор очень много. Одни из них означают род занятий, которые выполнял казак в Запорожской Сечи — Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.

Другие, такие как Соломаха или Тетеря означают виды каши, которые почти каждый день ели казаки. Еще козакам в Сечи давали прозвища, которые указывают на место их рождения. Это позднее закрепилось в некоторых фамилиях: Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.п.

Другие казацкие фамилии украинцев:

  • Губенко,
  • Горбинис,
  • Головатий,
  • Чуб,
  • Носенко,
  • Рябко,
  • Легкоступ.
  • Убийвовк,
  • Непийпиво,
  • Недайкаша,
  • Непийвода,
  • Небийбаба,
  • Паливода,
  • Нагнибида,
  • Перебийнис.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии давали умным украинцам.

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