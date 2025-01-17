Магнитная буря снова достигла "красного" уровня, а на Солнце есть пятно, которое в два раза больше Земли

Конец недели принесет землянам 4-5-балльные геомагнитные штормы

Долговременная магнитная буря, которая ненадолго снизила свою активность, снова достигла "красного" уровня. А на Солнце тем временем быстро растет пятно, которое может вызвать сильную вспышку.

Еще в четверг, 16 января, солнечного пятна 3964 не было, а уже в пятницу, 17 января, его размер составляет, как две планеты Земля. Оно быстро развивается и имеет нестабильное магнитное поле, которое может взорваться, вызвав сильную солнечную вспышку, как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Если пятно взорвется, то Земля находится в зоне поражения.

Магнитные бури на Земле в течение 17-19 января

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 17 января, на Земле держится сильная магнитная буря в 5 баллов. В субботу, 18 января, ее сила хоть и снизится до 4 баллов, однако шторм не завершится.

В воскресенье, 19 января, не произойдет каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

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