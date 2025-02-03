Магнитная буря не отпускает Землю, а на Солнце потрескивает пятно. Прогноз штормов на эти дни

Ученые прогнозируют "оранжевые" геомагнитные штормы в начале недели

На нашей планете держится средняя магнитная буря. Однако астросиноптики предостерегают об активном солнечном пятне, которое быстро растет и потрескивает сильными вспышками. Оно может стать причиной нового шторма на Земле.

Быстро растущее солнечное пятно 3981 повернулось "лицом" к Земле и потрескивает сильными солнечными вспышками. Взрыв класса M8.8 в понедельник, 3 февраля, мог быть не ниже категории X, то есть наиболее сильным между самыми мощными, как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Мы ждем свежих данных от коронографов SOHO, чтобы увидеть, направляются ли к нам какие-либо CME в результате этих вспышек", — пояснили они.

В то же время, согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 3 февраля наша планета находится в лапах средней магнитной бури в 4 балла. Она прогнозируется в течение вторника и среды, 4-5 февраля. Однако уже 6 февраля ожидается низкая солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину придут сильные морозы. Местами показатели термометров опустятся до -21 градуса.