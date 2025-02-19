Затяжная магнитная буря подходит к концу? Прогноз на ближайшие дни

Чего ждать от солнечной активности в эти дни

Затяжная магнитная буря продолжает бурлить на нашей планете. Она может завершиться в ближайшие дни.

Геомагнитный шторм буйствует на Земле уже достаточно давно и его сила, преимущественно, достигала 6 баллов. В настоящее время 19 февраля его сила также держится на уровне 6 баллов, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Уже в четверг, 20 февраля, солнечная активность уменьшится до "зеленого" уровня. Каких-либо геомагнитных штормов не ожидается и в течение пятницы-воскресенья, 21-23 февраля.

Стоит напомнить, что магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться с час или целый день. Во время нее метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия, а если магнитная буря будет сильной, то электронная техника может работать со сбоями.

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