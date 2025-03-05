Легкая магнитная буря увеличила свою силу: сколько она будет бушевать

Ученые предупреждают о 7-балльном шторме

На Земле 4 марта началась магнитная буря 5 баллов. Она возникла в результате вспышки магнитной нити на Солнце. Однако уже 5 марта неожиданно выросла до 7 баллов. Ученые дали прогноз на ближайшие дни.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, 5 марта возможны незначительные геомагнитные бури класса G1 в ответ на выброс корональной массы (CME) из Солнца, который прошел вблизи нашей планеты поздно 4 марта. Однако выброс не нанес прямого удара.

"Зато рябь солнечного ветра омывают нашу планету, как волны по движущейся лодке. Этого может быть достаточно, чтобы вызвать небольшой шторм" — подчеркнули ученые.

Однако другие астросиноптики уверяют – Земля в лапах 7-балльной магнитной бури. Это видно на графике геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Итак, 5 марта сила магнитной бури достигла 7 баллов. Однако уже на следующий день, 6 марта, ожидается низкая солнечная активность в 3 балла. До конца недели не прогнозируется каких-либо штормов выше 4 баллов включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Прогноз дала синоптик Наталья Диденко.