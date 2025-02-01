Робот нашел на Марсе неизвестный науке материал – он не похож ни на что виденное ранее (фото)

Образцы еще не скоро смогут исследовать ученые

Марсоход NASA Perseverance продолжает исследование красной планеты. Работу удалось найти уникальный образец породы из Марса.

Робот успешно собрал очередной образец марсианской породы под названием "Серебряная гора". Ученые отмечают, что этот образец "имеет текстуры, непохожие ни на что, что мы видели раньше".

Неизвестное серебряное вещество, найденное марсоходом

Проба была запечатана в трубку для дальнейшего анализа в лабораториях на Земле. Образец стал 26 в коллекции Perseverance, которая поможет исследовать геологическую историю планеты, ее климат и возможные следы прошлой жизни. NASA планирует вернуть эти материалы на Землю между 2035 и 2039 годами. Агентство обсуждает метод транспортировки и обещает принять окончательное решение уже в следующем году.

Ранее найденные образцы также поражают воображение.

Марсоход успешно завершил подъем из кратера Езеро, где древняя среда могла быть благоприятной для микробной жизни. В настоящее время Perseverance исследует Северный край, где планируется собрать дополнительные образцы из четырех важных геологических точек. В общей сложности марсоход преодолел более 20 миль — за его маршрутом можно следить.

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