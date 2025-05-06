Вештався на орбіті понад 50 років: півтонний радянський корабель звалиться на Землю найближчими днями (фото)

450 кілограмовий модуль, що спускається, може досягти поверхні

Людство за останні десятиліття здійснило безліч космічних запусків і цим залишило на орбіті нашої планети величезну кількість космічного сміття. І іноді воно схильне повертатися додому.

Така ж історія може статися з радянським апаратом "Космос 482". За повідомленням CBS News, повернення на рідну планету може статися вже 10 травня.

Цей апарат є точною копією автоматичної станції Венера 8 і, як зрозуміло з назви, його місія зводилася до вивчення другої планети Сонячної системи. Запуск відбувся далекого 1972 року, і хоча всі три щаблі ракети відпрацювали успішно, але розгінний блок станції припинив роботу передчасно через аварію. Тим самим станція застрягла на еліптичній навколоземній орбіті і кружляла навколо нашої планети, то наближаючись на 220 кілометрів, то віддаляючись більш ніж на 9 тисяч кілометрів.

Венера 8

"Венера 8" з іншого боку — знизу видно сферичний апарат, який повинен був спуститися на поверхню планети

Проте вже тоді вчені розуміли, що рано чи пізно апарат повернеться і станеться це між 2022 та 2025 роками. Нові розрахунки показують, що це справді трапиться у 2025 році, хоча є невеликі відмінності в днях — одні кажуть, що падіння відбудеться не пізніше 10 травня, а інші, що у проміжку 12-14 травня. Невідомо також і місце падіння, хоча є ймовірність, що це станеться десь на півдні Росії.

Більшість компонентів ракети й космічного корабля вже давно згоріла в земній атмосфері, проте сама посадкова капсула все ще бовтається в невагомості. Це сферичний об’єкт приблизно метра в діаметрі та вагою близько 450 кг. Його конструкція передбачала входження у щільну атмосферу Венери, тому є ймовірність, що він може долетіти до поверхні Землі.

Ось такий подаруночок може впасти з неба

Однак у цьому випадку все залежатиме від справності парашутів та цілісності теплового екрана. Все ж таки апарат знаходився в космосі 53 роки і щось за цей період могло вийти з ладу. І якщо це так, апарат просто згорить в атмосфері Землі. Тому ймовірність, що напівтонна кулька стукне когось по голові хоч і існує, але вчені не переживають через це дуже сильно.

Як повідомлялося раніше, канадські вчені раніше змоделювали ймовірність того, що шмат космічного сміття наробить лиха на Землі. Вони зазначили, що ймовірність того, що він пролетить над місцем із щільним авіаційним трафіком, становить 26% на рік. Втім, ймовірність зіткнення з літаком все ще дуже низька.