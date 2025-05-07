Сначала закончится кислород. Когда на Земле придет конец света: ученые назвали новую дату

Сначала не станет кислорода на планете

Конец жизни на нашей планете настанет из-за исчезновения кислорода из атмосферы. Ученые вычислили точный термин, когда человечество может столкнуться с концом всего живого.

Ученые из Университета Тохо и Технологического института Джорджии провели исследование, показавшее, что богатая кислородом атмосфера Земли просуществует еще примерно 1 миллиард лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Geoscience.

Исследователи рассмотрели разные сценарии конца жизни на нашей планете: изменение климата, рост уровня углекислого газа, столкновение с астероидом и постепенное увеличение яркости Солнца. Вероятнейшей причиной того, что Земля станет непригодной для жизни, они назвали потерю ее богатой кислородом атмосферы.

Казуми Озаки, доцент Университета Тохо вместе с Кристофером Рейнхардом из Технологического института Джорджии, создали компьютерную модель Земли для анализа климатических и биохимических процессов. Для получения достоверных результатов учёные провели более 400 000 симуляций, каждый раз меняя разные параметры модели.

Ключевым событием в истории нашей планеты было "Большое событие окисления", состоявшееся около 2,5 миллиарда лет назад. В это время уровень кислорода в атмосфере и океанах Земли начал значительно расти, что сделало нашу планету пригодной для различных форм жизни.

Результаты исследования показывают, что по истечении миллиарда лет произойдет "быстрая деоксигенация", и наша атмосфера вернется в состояние, которое она имела до Великого события окисления. "Атмосфера после большой деоксигенации будет характеризоваться повышенным содержанием метана, низким уровнем CO2 и отсутствием озонового слоя. Система Земли, вероятно, станет миром анаэробных форм жизни", — говорит Озаки.

Ранее "Телеграф" также писал, будет ли "конец света" после смерти Франциска ? Искусственный интеллект оценил риски.