Спочатку закінчиться кисень. Коли на Землі настане кінець світу: вчені назвали нову дату

Спочатку не стане кисню на планеті

Кінець життя на нашій планеті настане через зникнення кисню з атмосфери. Науковці вирахували точний термін, коли людство може зіткнутися з кінцем всього живого.

Вчені з Університету Тохо та Технологічного інституту Джорджії провели дослідження, яке показало, що багата на кисень атмосфера Землі проіснує ще приблизно 1 мільярд років. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Geoscience.

Дослідники розглянули різні сценарії кінця життя на нашій планеті: зміну клімату, зростання рівня вуглекислого газу, зіткнення з астероїдом та поступове збільшення яскравості Сонця. Найімовірнішою причиною того, що Земля стане непридатною для життя, вони назвали втрату її багатої на кисень атмосфери.

Казумі Озакі, доцент Університету Тохо, разом із Крістофером Рейнхардом з Технологічного інституту Джорджії, створили комп'ютерну модель Землі для аналізу кліматичних та біохімічних процесів. Для отримання достовірних результатів вчені провели понад 400 000 симуляцій, щоразу змінюючи різні параметри моделі.

Ключовою подією в історії нашої планети була "Велика подія окислення", що відбулася близько 2,5 мільярда років тому. Саме тоді рівень кисню в атмосфері та океанах Землі почав значно зростати, що зробило нашу планету придатною для різноманітних форм життя.

Результати дослідження показують, що після закінчення мільярда років відбудеться "швидка деоксигенація", і наша атмосфера повернеться до стану, який вона мала до Великої події окислення. "Атмосфера після великої деоксигенації характеризуватиметься підвищеним вмістом метану, низьким рівнем CO2 та відсутністю озонового шару. Система Землі, ймовірно, стане світом анаеробних форм життя", — каже Озакі.

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