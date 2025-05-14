Солнце снова угрожает Земле вспышками. Ученые обновили график магнитных бурь

Солнечная активность снова растет, поэтому есть вероятность геомагнитных штормов в конце недели

Сильных магнитных бурь на Земле пока нет, но ученые предупреждают о росте солнечной активности после нескольких недель затишья.

После продолжительного затишья солнечная активность внезапно растет, создавая две сильные солнечные вспышки. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Первая из этих вспышек вызвала кратковременное затмение над Америкой и в результате взрыва в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Однако СМЕ пролетел мимо нашей планеты.

Вторая вспышка вызвала более длительное коротковолновое радиозатишье над Юго-Восточной Азией и, вероятно, выбросила CME в космос. Если это так, то он может прилететь на Землю, но ученые еще ждут обновленных данных с коронографов.

В то же время, согласно данным на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в среду, 14 мая, сохраняется низкая солнечная активность. Однако уже 15 мая ожидается средняя магнитная буря в почти 4 балла.

Шторм продержится недолго, и 16-17 мая будет геомагнитная "тишина", хотя 18 мая должен возобновиться.

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