Магнитная буря на подходе? Солнечное пятно спровоцировало сильную вспышку

Еще можно немножко отдохнуть, а позже — готовиться к магнитной буре

Пока Земля отдыхает от магнитных бурь. Однако эту тишину нарушила вспышка на Солнце. На графике солнечной активности в это время появилась новая магнитная буря.

В воскресенье, 25 мая, Солнце вызвало солнечную вспышку класса X1.1, то есть очень сильную, как предупредили на сайте исследования космической погоды Spaceweather. Источником взрыва является новое солнечное пятно 4098, которое быстро растет.

"В начале выходных это солнечное пятно было почти незаметно малым, но теперь оно имеет первичное ядро, больше Земли, с несколькими ядрами размером с Луну, которые тянутся позади", — пояснили ученые.

Они сообщили, что эта вспышка вызвала коротковолновое радиозатмение над Америкой и, возможно, выброс корональной массы (CME). Однако астросиноптики ожидают новые данные из коронографов SOHO.

В то же время на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график геомагнитных штормов. Итак, ближайшая магнитная буря ожидается 28 мая и она будет средней, то есть почти 4-балльной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в течение последних дней мая.